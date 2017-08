Railjets werden öfter in Wels halten

Laut ÖBB werden am Welser Bahnhof ab dem Wechsel auf den Winterfahrplan im Dezember zwar mehr Railjets halten, dafür werden die ICE-Züge der Deutschen Bahn nicht mehr wie bisher in Wels stehenbleiben.

Sechs Railjets werden noch vor Ende des Jahres täglich in Wels anhalten, zugleich fallen jedoch acht ICE-Halte weg. Damit fallen unterm Strich doch mehr Halte in Wels weg, als dazukommen, bestätigt auch ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Insgesamt weniger Verbindungen

Laut den Seif seien die Railjet-Abfahrtszeiten jedoch beliebter als jene des deutschen ICE, weil deren Verbindungen besser in den Regionen angenommen werden. Fahrgastzahlen würden belegen, dass mit den ICE-Zügen weniger gefahren werde, so Seif. Dem Wunsch der Welser Lokalpolitik nach mehr Halten von Railjets auf schnellen Verbindungen, etwa nach Wien, wurde jetzt nachgegeben.

ÖBB/Harald Eisenberger

Immer wieder wurde jedoch auch in Wels befürchtet, dass zwar Railjet-Zugsgarnituren künftig öfters halten, sie jedoch auf als langsam geltenden Intercity-Strecken unterwegs sind. Jetzt habe man aber auch Verbindungen, die einen direkten Anschluss von bzw. nach Zürich, über Salzburg nach München oder nach Budapest bieten, verspricht Seif.

Zudem bleibe ein Nachtzug zusätzlich in Wels stehen und in der Früh werde es eine schnelle, zusätzliche Verbindung von Wels zum Flughafen Wien geben, so die ÖBB und die Stadt Wels.

