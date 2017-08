Schwere Gewitter in der Atterseeregion

Sehr heftig fielen Gewitter am Attersee und im Attergau am Montagnachmittag aus. Die lokalen Feuerwehren mussten zu über 30 Unwettereinsätzen ausrücken und zahlreiche Keller auspumpen.

In St. Georgen im Attergau konnte der Kanal das viele Regenwasser nicht mehr aufnehmen und ging binnen kurzer Zeit über, meldet die Feuerwehr St. Georgen. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden.

FF St. Georgen im Attergau

In der Gemeinde Attersee traten Bäche über ihre Ufer, laut dortiger Feuerwehr regnete es rund 60 Liter pro Quadratmeter binnen zwei Stunden. Bereits ab 17 Liter wird von starkem Regen gesprochen.

FF St. Georgen im Attergau

So schnell das Gewitter gekommen war, so schnell war es aber auch wieder weg. Auffallend auch dieses Mal, dass es nur punktuell so stark geregnet hat. Blitz und Donner sind zwar im ganzen Land häufig aufgetreten, größere Regenmengen oder gar Überflutungen gab es sonst nirgends.

Link: