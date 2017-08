Kultureller Austausch mit Budweis

Seit 1987 ist Budweis Partnerstadt von Linz. In den vergangenen Tagen wurde nun auch eine engere touristische Zusammenarbeit im kulturellen Bereich in Angriff genommen. Sie betrifft die großen Musikfestivals beider Städte.

Was für Linz das „Brucknerfest“ ist für Budweis das „Emmy Destinn Music Festival“ - ein mehrwöchiger Konzertreigen mit verschiedensten Gattungen klassischer Musik. Emmy Destinn gehörte zu den herausragenden Opernsängerinnen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und verbrachte ihren Lebensabend in Budweis.

Neue Publikumsschichten sollen erreicht werden

Das nach ihr benannte Musikfestival in Budweis beginnt am Mittwoch und endet am 14. September, das Linzer Brucknerfest eröffnet kurz danach am 17. September. Auch aufgrund der zeitlichen Nähe beider Klassikfestivals liegt für die Kulturverantwortlichen beider Städte eine gemeinsame Bewerbung nahe. Schon im Vorjahr setzte man auf eine partnerschaftliche Bewerbung der beiden Festivals, um gegenseitig neue Publikumsschichten anzusprechen.

Brucknerfest heuer ohne Partnerland

Das Brucknerfest selbst kommt thematisch - im Unterschied zu den vergangenen Jahren - heuer allerdings ohne Partnerland aus. Der Fokus liegt auf Bruckner-Interpretationen nationaler und internationaler Künstler.

Links: