Brand nach Blitzschlag in Allhaming

Ein Blitzschlag dürfte Montagfrüh in Allhaming ein Haus in Brand gesetzt haben. Während eines starken Gewitters ging plötzlich der Dachstuhl in Flammen auf. Für die Feuerwehren war der Löscheinsatz schwierig.

Ein starkes Gewitter zog in den Morgenstunden über Allhaming. Gegen 6.45 Uhr machte es einen lauten Knall und plötzlich schlugen Flammen aus dem Dachstuhl eines großen Wohnhauses in der Ortschaft Sipbach.

Riesige Rauchsäule

Der Hausbesitzer schlug sofort Alarm und innerhalb kürzester Zeit waren die ersten Feuerwehren am Brandort, beschreibt Einsatzleiter Michael Strach von der FF Allhaming: „Beim Eintreffen stieg eine riesige Rauchsäile zum Himmel und die Flammen schlugen aus dem Dach.“

laumat.at/Matthias Lauber

Schwierig war beim Löscheinsatz die Versorgung mit Löschwasser, weil das Haus etwas abgelegen liegt. Ein Höhenunterschied von 30 bis 40 Meter und eine Entfernung von 400 Metern musste überbrückt werden, so der Einsatzleiter. Etwa 60 Mann von sechs Feuerwehren bekämpften die Flammen.

Keine Verletzten

Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Es gab keine Verletzten, was auch daran liegt, dass der vom Feuer betroffene Gebäudeteil derzeit nicht bewohnt ist.

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Laut Polizei geht man von einem Blitzschlag als Brandursache aus, die Brandermittler müssen das aber noch bestätigen. Ein Trakt des dreiteiligen Wohnhauses wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.