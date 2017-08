Tödlicher Motorradunfall im Salzkammergut

Bei der Kollision mit einem Auto ist Sonntagnachmittag auf der B153 in Weißenbach am Attersee ein 51-jähriger Motorradfahrer getötet worden, drei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die B153, die Weißenbachstraße, in Weißenbach am Attersee, ist bei Motorradfahrern beliebt, bei vielen Verkehrsteilnehmern aber auch gefürchtet. Die kurvenreiche Strecke ist seit Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Unfälle. So auch Sonntagnachmittag beim Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos.

Mit Auto auf Gegenfahrbahn gekommen

Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen in einer Kurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn gekommen. Eine 50-jährige Frau aus St. Georgen bei Obernberg konnte mit ihrem Motorrad gerade noch ausweichen, ihr nachkommender 51 Jahre alter Ehemann hatte mit seiner Maschine hingegen keine Chance mehr.

Noch an der Unfallstelle gestorben

Der Innviertler prallte mit dem Auto zusammen und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der junge Autofahrer und seine beiden Mitfahrer mussten verletzt ins Spital gebracht werden.