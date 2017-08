Trauriges Ende der Suchaktion St. Marienkirchen

Bei der Suchaktion nach einem abgängigen 72-Jährigen in St.Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) wurde der Pensionist gegen 8.30 Uhr tot in der Nähe seines Wohnhauses gefunden.

Der 72-Jährige kam von seinem Sonntagsspaziergang Sonntagmittag nicht mehr nach Hause. Obwohl bis zu 140 Suchende von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei mit Suchhunden schon in der Nacht bis 2.00 Uhr die Umgebung durchstreift hatten, konnte der Mann erst am Montagvormittag bei Tageslicht gefunden werden.

laumat.at / Matthias Lauber

Nach ersten Annahmen dürfte der ansonsten rüstige Pensionist bei einem Spaziergang Sonntagmittag gestorben sein. Die Polizei ist derzeit noch mit der Spurensicherung beschäftigt, um die genaue Todesursache festzustellen.