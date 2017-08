Wie Kinder sicher zur Schule kommen

Jedes Jahr gibt es in Österreich hunderte Unfälle mit Kindern auf dem Schulweg - 95 Kinder sind dabei allein in Oberösterreich verletzt worden. Spätestens jetzt sollte man beginnen, mit den Kleinsten den Schulweg zu üben.

Mehr als 500 Kinder waren im Vorjahr in ganz Österreich in Unfälle auf dem Schulweg verwickelt, besonders gefährdet sind vor allem die Schulanfänger. Gute Vorbereitung ist laut ÖAMTC der beste Schutz, um das zu verhindern.

Gefahrensituationen für Kinder vorausahnen

Spätestens jetzt sollten Eltern beginnen, mit den Kindern den Schulweg zu üben und abzugehen. Der ÖAMTC empfiehlt, die Kinder dabei zu fragen, warum sie an bestimmten Stellen besonders vorsichtig sein müssen, und zu erklären, was sie in bestimmten Gefahrensituationen, wie unübersichtlichen Straßenübergängen, tun sollen. In vielen Fällen ist auch nicht der kürzeste Weg der beste, denn wirklich gefragt ist der sicherste Schulweg - wenn möglich mit Ampelkreuzungen und Zebrastreifen.

Auffällige Kleidung und Rückstrahler

Falls die Kinder mit dem Bus fahren, sollte auch geübt werden, wie man sich an Haltestellen am sichersten verhält. Außerdem ist es wichtig, dass die Kinder bei Regen oder wenn es noch dunkel ist, helle Kleidung und reflektierende Aufnäher tragen.