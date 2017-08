Hurrikan: Entwarnung bei voestalpine

Das voestalpine-Werk in Corpus Christi (Texas, USA) soll Hurrikan „Harvey“ ohne wesentliche Schäden überstanden haben. Ein Konzernsprecher führt das auf die „hohen Sicherheitsstandards“ zurück.

Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 270 km/h traf Hurrikan „Harvey“ in der Nacht auf Samstag in der Nähe von Corpus Christi in Südtexas auf Festland. Laut Konzernsprecher Peter Felsbach stellte ein Erkundungsteam bei einer ersten Kontrolle bei Tageslicht nur leichte Schäden an Gebäuden und Infrastruktur fest. An der Direktreduktionsanlage, in der ein Vormaterial zur Stahlerzeugung produziert wird, dürfte der Sturm keine gröberen Schäden angerichtet haben.

voestalpine AG

Eine genaue, technische Analyse soll in den kommenden Tagen vorgenommen werden. Die Gefahr von Schäden durch Windkräfte scheint vorerst gebannt zu sein, es bestehe jedoch noch ein gewisses Restrisiko durch die Auswirkungen der weiterhin vorhergesagten starken Regenfälle in den kommenden Tagen, so Felsbach.

