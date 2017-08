Dreijährige leblos in Schwimmbecken

Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag in Wels in ein Schwimmbecken gestürzt. Die Mutter fand die Kleine reglos im Pool, Sanitätern gelang es laut Kronen Zeitung, das Mädchen erfolgreich zu reanimieren.

Die Mutter der Dreijährigen soll laut Bericht der Kronen Zeitung (Sonntagsausgabe) kurz aus dem Garten ins Haus gegangen sein, um ein Getränk für das Mädchen zu holen. Die Kleine soll, von der Mutter unbemerkt, in den Garten zurückgelaufen sein und über die 1,20 Meter hohe Stahlwand des Pools geklettert sein.

Von Sanitätern gerettet

Als die Mutter wieder in den Garten kam, trieb das Kind bereits leblos im Wasser. Sofort wurde die Rettung gerufen und den Sanitätern gelang es schließlich, die Dreijährige wiederzubeleben. Das Kind wurde zur Kontrolle in das Klinikum Wels gebracht.

