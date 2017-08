Passanten verhinderten Vergewaltigungen

Im Bezirk Vöcklabruck haben couragierte Zivilisten vermutlich zwei Vergewaltigungen verhindert. Verdächtigt wird laut Polizei ein 37-Jähriger, der in der Zwischenzeit festgenommen werden konnte.

Bereits in der Nacht auf den 20. August soll der 37-jährige Asylwerber aus dem Irak nach einem Lokalbesuch in Vöcklabruck eine 18-Jährige festgehalten und in brutaler Weise im Intimbereich angefasst haben, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Die 18-Jährige schrie und wehrte sich, worauf ihr der Mann ins Gesicht schlug, bis die junge Frau zu Boden ging. Ein herbeieilender Passant dürfte Schlimmeres verhindert haben, das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Für Polizei kein Einzelfall

Die Polizei ermittelte und ist inzwischen überzeugt, dass der Iraker bereits Mitte Juli auch eine 33-Jährige nach Verlassen eines Lokals massiv bedrängt und versucht haben soll, sie in uneinsichtiges Gelände zu zerren. Doch die 33-Jährige, die ebenfalls im Intimbereich angefasst worden war, wehrte sich ebenfalls heftig.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer konnte in diesem Fall ebenfalls Schlimmeres verhindern. Der Iraker wurde am Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.