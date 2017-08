Sechs Kinder bei zwei Autounfällen verletzt

Bei Autounfällen in Pregarten (Bezirk Freistadt) und in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach) sind am Freitagnachmittag insgesamt neun Personen verletzt worden. Sechs davon waren Kinder, die in den Fahrzeugen mitfuhren.

In Pregarten fuhr ein 22-Jähriger mit einem Kleintransporter aus einem Güterweg und übersah das von rechts kommende Auto einer 50-jährigen Frau. Die Fahrzeuge kollidierten, der Kleintransporter überschlug sich. Der Lenker, die Lenkerin und ihre drei Kinder im Alter von elf, 13 und 14 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Freistadt und in den Medcampus II nach Linz gebracht.

Vorrangverletzung in Putzleinsdorf

Auch in Putzleinsdorf führte eine Vorrangverletzung zu einem Zusammenstoß. Ein 68-jähriger Mann aus Kollerschlag bog mit seinem Pkw links in eine Seitenstraße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Kleinbus einer 36-jährigen Frau. Sie und ihre drei Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren wurden verletzt und von der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht.