BW-Linz schlägt FAC 4:0/ Ried - Wattens 4:0

Der FC Blau Weiß Linz besiegt Wattens mit dem ersten Heimsieg 4:0. Den Riedern gelingt über Wattens ebenfalls ein 4:0-Heimerfolg. Im Anhang weiters die RL-Mitte- wie OÖ-Liga Spielstände.

Der FC Blau Weiß Linz peilt nach vier Unentschieden gegen den FAC den ersten Heimsieg.

FC Blau Weiß Linz - FAC 4:0 (2:0)

1.132 Zuschauer. Tore: Templ/19., Hinum/39., Oppong/80., Blutsch (Elfer)/90.

Aufstellung BW Linz: Hankic, Kerschbaumer (90. Jackel), Gabriel, Maier, Brandstätter, Hinum, Cvetko (82. Blutsch), Haudum, Oppong (86. Schagerl), Templ, Hartl

So läuft das Spiel in Linz

Anpfiff: Erster Angriff der Blau Weißen - Eckball. Der bringt nichts ein. Es folgt ein weiter Abschlag von FAC-Keeper Fraisl, den Maier gleich zu Hankic spielt.

5.: Die Linzer setzen den FAC vom Start weg unter Druck. Templ’s Flanke kommt gut, Hinum setzt sich aber auf. Foulpfiff.

9.: Gute Angriff der Linzer von Hinum auf Hartl, abgewehrt. Gleich darauf ein drei-Stationen-Spiel von Saudumm auf Cvetko, weiter auf Oppong - der FAC spritzt gerade noch dazwischen.

11.: Rasantes Offensivspiel der Linzer. Hinum im Abseits, dann holt Fraisl eine Flanke von Brandstätter herunter. Es folgt der erste Angriff des FAC - der im Abseits endet. Gleich wieder die Linzer: Ein Templ-Kopfball wird geklärt.

14.: Oppong setzt den Ball knapp über das FAC-Tor. Dann nimmt Templ Maß, Fraisl hält.

20.: Tor! 1:0 für Blau Weiß durch Templ. Den dritten Eckball bringt Hinum zur Mitte, der nur kurz geklärt wird. Brandstätter flankt, ein Flordisdorfer rasiert den Ball. Templ steht vor Fraisl und schließt ab.

22.: Gefährlicher FAC. Freistoß, der Linzer Gabriel klärt per Kopf, Gashi kommt an den Ball - drüber. Und gleich wieder der FAC, der jetzt aufgewacht ist. Gabriel klärt im Verbund mit Haudum. Die erste FAC-Ecke bringt nichts ein.

27.: Oppong vergibt den nächsten Sitzer! Templ spitzelt den Ball auf Oppong, der haut den Ball aus vollem Lauf knapp über das Tor. Aber Respekt: Oppong ist in all seinen Aktionen brandgefährlich. Sein Zusammenspiel mit Templ harmoniert.

35.: Glück für Blau Weiß! Hankic muss in höchster Not per Fußabwähr klären. Flavio erwischt den Nachschuss nicht. Das war fast der Ausgleich.

39.: 2:0 für Blau Weiß. Hinum! Brandstätter Flanke auf Templ, der spielt per Kopf weiter auf Oppong, der für Hinum ablegt. Satter Schuss - Tor.

44.: Oppong hilft defensiv gut aus, ist dann wieder vorne und holt einen Eckball heraus. Der bringt nichts ein. Noch ein Angriff der Linzer über Hartl. Templ scheitert. Pausenstand 2:0

Weiter geht es! Der zweite Spielabschnitt Docekal kommt für Ortner beim FAC. Da wird gleich der Linzer Kerschbaumer vom Eingewechselten hart genommen. Er wird verarztet.

49.: Hankic hält! Tolle Parade, mit der der Linzer Keeper einen guten Schuss von Flavio klärt. Der FAC nun merklich präsenter!

56.: Gashi kommt gleich wieder in den Strafraum. Völkl zieht ab - wieder hält Hankic! Unterbrechung wegen einer kaputten Eckfahne. Jetzt laufen die Stadionbediensteten.

66.: Es geht nach fünf Minuten weiter. Erstmals werden die Linzer wieder offensiv. Hartl kommt über die rechte Seite, seine Flanke ist aber unbrauchbar.

70.: Schöner Angriff der Linzer. Die Vorlage bekommt Hinum - Volleyschuss - knapp über die Querlatte.

77.: Lattentreffer der Linzer! Hartl flankt, Templ mit dem Kopfball-Knaller, den Fraisl noch mit den Fingern streift: Querlatte.

81.: 3:0 durch Oppong! Der quirlige Oppong belohnt sich für seine Leistung. Hartl legt Quer, Oppong schließt trocken ab. Blutsch ersetzt den gut spielenden Cvetko. Und Oppong darf duschen gehen, für ihn kommt Schagerl. Acht Minuten Nachspielzeit

90+7. 4:0 durch Blutsch aus einem Elfer! Milenkovic hatte Hartl gefoult. Blutsch verwandelt. Es bleibt beim 4:0, mit dem die Linzer den ersehnten ersten Heimerfolg in trockene Tücher bringen.

Ried vom Start weg mit Grgic

Die SV Guntamatic Ried begrüßt daheim Wattens. Ein Match, bei dem Neuerwerbung Lukas Grgic (diese Woche vom LASK leihweise gekommen) gleich die Premiere vom Anpfiff weg feiert - und in der Nachspielzeit sein Einstandstor erzielt. Rieder Held des Tages war aber Seifedin Chabbi mit einem Doppelpack, nachdem Fröschl das 1:0 erzielt hatte.

SV Guntamatic Ried - Wattens 4:0 (0:0)

Tore: Fröschl/60., Chabbi/63./79., Grgic/90.

Aufstellung Ried: Gebauer, Kerhe, Haring, Boateng, Marcos, Mayer (66. Surdanovic), Grgic, Stankovic, Durmus, Chabbi (86. Ammerer), Fröschl (74. Walch)

So lief das Spiel in Ried:

Anpfiff: Ried gibt das Tempo vor. Durmus treibt seine Kollegen nach vorne. Wattens mit einer Fünferkette. Da wird dicht gemacht.

8.: Freistoß von Stankovic - am langen Eck vorbei. Dann erster Freistoß für Wattens, den Gebauer hält.

14.: Ried kontrolliert das Match, Wattens sucht Entlastungsangriffe, die aber für keine Gefahr sorgen.

19.: Da wäre mehr für Ried drinnen gewesen. Mayer mit einem schönen Pass ins Zentrum, den der Tiroler Steinlechner noch klärt. Die Rieder Stürmer lauerten schon.

25.: Chabbi knapp drüber! Mayer sorgt für den Assist, Chabbi gerät aber beim Kopfball in Rücklage.

31.: Ried hat das Spiel im Griff. Trainer Chabbi scheint aber unzufrieden zu sein. Es kommen auch tatsächlich wenig wirklich gefährliche Bälle auf das Wattens-Tor.

36.: Fröschl vergibt. Der Blondschopf spritzt in einen schlechten Rückpass von Buchacher, kommt aber an Keeper Oswald nicht vorbei. Den Nachschuss vergibt Durmus. Und Wattens wirkt wegen der vielen Fehler stark verunsichert. Ried müsste daraus mehr Kapital schlagen.

43.: Jetzt einmal Wattens durch Kovacec. Der setzt such gut durch, knapp daneben. Pausenstand 0:0

Zweite Halbzeit in Ried: Und Fröschl gleich mit dem ersten Abschluss für die Rieder. Aber drüber. Trainer Chabbi wird wohl in der Kabine intensiv gepredigt haben. Die Rieder zeigen sich mit mehr Elan.

53.: Fröschl scheitert, dann Boateng! Fröschl wird gefährlich, der Ball kommt zu Boateng, der den Ball nicht richtig trifft.

57.: Oswald hält! Toller Kopfball von Neuerwerbung Grgic.

60.: 1:0 für SV Ried durch Fröschl! Schöne Flanke von Kerhe. Fröschl macht das Tor mit der Ferse!

63.: 2:0 für Ried durch Chabbi! Diesmal kommt der Ball von Marcos, dann weiter auf Durmus - Flanke, Chabbi schließt ab. Surdanovic ersetzt bei Ried nun Mayer.

68.: Wattens bringt mit Jurdik und Zangerl zwei neue Spieler und wird offensiver. Bei Ried kommt Walch für Fröschl (74.).

79.: 3:0 für Ried: Chabbi! Das eingewechselte Eigenbau-Talent Surdanovic bedient Chabbi, der aus kurzer Distanz seinen ersten Doppelpack für Ried erzielt.

80.: Doppelchance für Ried! Oswald lässt einen Schuss auf sein Tor nur prallen. Chabbi will abstauben, was nicht gelingt, Durmus zieht ab, Oswald klärt mit Reflex. Und Chabbi holt sich beim Wechsel für Ammerer seinen verdienten Applaus ab.

90+1.: 4:0 Lukas Grgic! Toller Einstand für den Neuen, nach Zuspiel des soeben eingewechselten Ammänner trifft Grgic per Kopf. Das wars dann auch in Ried. Vier Tore zuhause sind eine Wohltat für die Rieder Fußball-Seele.

Weiters in der Sky Go Erste Liga:

Liefering - Lustenau 0:0

Innsbruck - Wr. Neustadt 3:0

Hartberg - KSV (20:30 - Live in ORF sport +)

Spielstände RL-Mitte (OÖ-Klubs) Spiele laufen seit 19 Uhr

St. Florian - Kalsdorf 0:0

Vöcklamarkt - Stadl-Paura 4:0 (0:0)

Weiz - LASK Jrs OÖ. 2:0 (1:0)

