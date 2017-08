Mehr Wohnplätze für beeinträchtigte Menschen

Das Land Oberösterreich wird das Angebot an Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung ausweiten. In einer ersten Ausbaustufe sollen in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Diakoniewerk 400 neue Wohnplätze geschaffen werden.

Es ist ein erster Ausbauschritt, mit dem zumindest der dringlichste Bedarf abgedeckt sein soll. Denn die Lebenserwartung der Bevölkerung steige ständig und so wächst auch die Nachfrage nach den Wohnplätzen. Zurzeit betreut das Diakoniewerk rund 400 Wohnplätze. Diese will das Land Oberösterreich nun um weitere 400 aufstocken.

Umdenken zu moderne Wohnformen

Ein Vorbild für künftige Wohnprojekte: Das Elise-Lehner-Wohnheim des Diakoniewerkes in Gallneukirchen (Bezirk Freistadt). Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) plant nun deren Ausbau. Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigung bedingt besondere barrierefreie Standards.

Ein Umdenken in der Zukunft sei hier notwendig, sagt Josef Scharinger, der Vorstandsvorsitzender des Diakoniewerks: „Die Zeit der Heime ist Gott sei Dank ja vorbei. Wir müssen nun moderne, angepasste Wohnformen entwickeln. Kleinräumige Gruppen sollen sich in Wohngemeinschaften organisieren.“ Das sieht auch Stelzer so: "Es ist Individualität gefragt – sowohl von den Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Pflegern.“

