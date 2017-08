Bundeskanzler auf Wahlkampftour

Oberösterreich wird bei den Nationalratswahlen eine entscheidende Rolle spielen, wie sich in der Vergangenheit schon bewiesen hat. Der Spitzenkandidat der SPÖ, Bundeskanzler Christian Kern war zu Besuch in den SPÖ-Hochburgen Steyr und dem Salzkammergut.

Beim Besuch des SPÖ Spitzenkandidaten und Bundeskanzlers Christian Kern in Steyr stehen bei den Zaungästen die Themen Arbeitnehmerschutz oder Angst vor Sozialabbau im Vordergrund. Von einem systematischen Schwächen der Arbeitnehmerrechte war da immer wieder die Rede.

ORF

Hauptthemen Lohnnebenkosten und Einkommen

Neu in diesem Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober, ist der Auftritt so mancher Politiker - der SPÖ-Spitzenkandidat war bereits als Pizzabote tätig und am Freitag in Steyr als Eistester.

Zum Schluss und nach vielen Gesprächen in Steyr, Ebensee und Bad Ischl zog SPÖ-Chef Christian Kern Bilanz. „Für mich gab es zwei, drei Themen die sich durchgezogen haben“ – Lohnnebenkosten und Einkommen waren dabei die Schlagworte, die den Menschen Sorgen bereiten würden, „die Menschen haben das Gefühl die Wirtschaft floriert, aber sie müssen von einem Einkommen leben, wo sie kaum durchkommen.“

Auf dem Programm stand diesmal auch ein Besuch der KZ Gedenkstätte in Ebensee. Darauf angesprochen nahm der SPÖ Chef auch Stellung zu der Broschüre des Mauthausen Komitees über Skandale der FPÖ. Parteien, die sich Rassismus und Hetze bedienen würden kämen für ihn als Partner nicht in Frage, so der Bundeskanzler.