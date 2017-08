Wie Stelzer in der Kultur einsparen will

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat seine Sparpläne im von ihm verantworteten Kulturbereich konkretisiert. Er will unter anderem alle Festivals auf den Prüfstand stellen und ein Zusammenrücken von Museen des Landes und der Stadt Linz. Das Kulturbudget müsse reduziert werden.

Energien bündeln, um mehr überregionale Strahlkraft zu erlangen, gemeinsam auftreten, um Geld des Steuerzahlers zu sparen. Lange vor dem Amtsantritt von Thomas Stelzer war immer wieder von einer so genannten Kulturholding die Rede gewesen, die die kulturellen Einrichtungen von Stadt und Land - allen voran Musiktheater und Brucknerhaus - vereinen sollte.

„Möglichst viele Kooperationen“

Die Idee einer stärkeren Zusammenarbeit befürwortet der Landeshauptmann und Kulturreferent, er hoffe auf „möglichst viele Kooperationen“. So soll es etwa weitere Abstimmungen bei der Programmierung geben, so Stelzer, oder auch gemeinsame Aktivitäten wie bei Marketing oder Tickets. Wann genau der Start einer solchen Holding denkbar und möglich wäre, darauf wollte sich Stelzer nicht festlegen.

ORF

Wesentlich konkreter ist da schon die Zukunft des oberösterreichischen Kulturbudgets. Das beträgt in diesem Jahr 194 Millionen Euro - 2018 wird es weniger sein. Von minus zehn Prozent ist die Rede. Er begrüße die regionale Breite und die Vielfalt der Sparten, so Stelzer. Was die Frage der Kultur-Förderung betrifft, wolle er die heimischem Festivals und Projekte jedoch auf den Prüfstand stellen: „Nachdem wir mit Steuergeld hantieren müssen wir darauf achten und es entsprechend reduzieren.“ Dafür wolle Stelzer aber stärker nach außen treten, wie etwa durch die Dachmarke.

Grüne befürchten Aus für Kulturinitiativen

Der Kultursprecher der oberösterreichischen Grünen, Severin Mayr, befürchtet ein Aus für regionale Kulturinitiativen. Mayr wirft Schwarz-Blau in Oberösterreich vor, es gehe nur ums Kürzen, Zusperren und Streichen. „Das ist ein Armutszeugnis für das Kulturland Oberösterreich“. Er verlangt von Stelzer ein Paket, wie das Kulturland Oberösterreich weiterentwickelt werden kann und auch die regionalen Kulturinitiativen ihren Teil dazu beitragen können.