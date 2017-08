GKK-Betrug: Falsche Mitarbeiter versprachen Geld

Versicherte der oö. Gebietskrankenkasse (GKK) sind offenbar Opfer eines versuchten Betruges geworden. Unbekannte Anrufer hatten sich als Mitarbeiter der Kasse ausgegeben und Versicherten Geld versprochen, was diese dann bei der GKK abholen wollten.

Es sei ein besonders dummer Scherz, der mit den Kunden gemacht worden sei, so Harald Schmadlbauer, der Pressesprecher der OÖ Gebietskrankenkasse. Bereits mehr als zehn Versicherte kamen in den vergangen Tagen in die Haupstelle der GKK in Linz und erzählten alle die gleiche Geschichte: „Sie wurden von einer unbekannten Nummer angerufen, und ihnen sei gesagt worden, sie müssten bei uns ein Schriftstück unterschreiben und dann bekommen sie Geld ausbezahlt“.

Auszahlungen ausschließlich per Überweisung

Die GKK habe eine entsprechende Mitteilung auch auf ihrer Homepage veröffentlicht und Schmadlbauer wies im Gespräch mit Radio Oberösterreich darauf hin, „es gibt bei der oö. Gebietskrankenkasse keine Barauszahlungen“ – Auszahlungen erfolgten ausnahmslos per Überweisung.