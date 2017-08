Debatte um Diesel verunsichert Autofahrer

Die Debatte um die Dieselmotoren geht weiter. Software-Update, Umweltprämien für alte Modelle - Schlagworte, die die Diskussion bestimmen und zum Teil die Dieselfahrer auch verunsichern. Viele befürchten einen Wertverlust.

„Wertverluste in Milliardenhöhe für Dieselautos“ - Schlagzeilen wie diese in deutschen Medien reißen nicht ab und verunsichern auch heimische Dieselfahrer.

Intensivere Beratungsgespräche

Das würde man vor allem in den Beratungsgesprächen spüren, sagt Adolf Seifried, der Gremialobmann des Fahrzeughandels in Oberösterreich. Auf die Preise der Gebrauchwagen konnte bisher noch keine Auswirkung festgestellt werden.

Dass die Beratungen jetzt beim Autokauf intensiver werden, merken auch die Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC in Oberösterreich. Viele Mitglieder, die sich einen neuen Wagen kaufen wollen, seien verunsichert. Beide Autofahrerclubs rechnen damit, dass die Beratungsanfragen noch steigen werden. Nach der Ferienzeit, wenn das Thema Autokauf wieder stärker im Vordergrund steht.

Noch keine Alternative für Schwerverkehr

Adolf Seifried, der Vertreter des heimischen Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer glaubt aber, dass diese Diskussion innerhalb der nächsten Wochen aufhören wird und wieder eine "Normalität in das Autogeschäft kommt.“

Zumal der Diesel noch länger unverzichtbar sei. Stichwort Schwerverkehr, da gebe es bisher noch keine Alternative zum Diesel. „Es gibt Versuchsfelder in Portugal oder in Stuttgart, wo LKWs bereits elektrisch im Nahverkehr fahren. Aber das wird erst in zehn Jahren kommen und dann erst mit Wasser und nicht mit Batterie“, sagt Seifried.

Bis nach 2030 werde - so glaubt Seifried - der Dieselmotor noch ein geläufiger Antrieb sein. Voraussetzung sei allerdings auch, dass die Hersteller saubere Abgasreinigungssysteme entwickeln.