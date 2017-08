Nationalpark Kalkalpen: Noch keine Erweiterung

Mit der Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen dürfte es wohl in nächster Zeit noch nichts werden. Das hat zeigte sich bei der Vorstellung des künftigen Geschäftsführers des Nationalparks deutlich. Der 49-jährige Volkhard Maier leitet derzeit den Naturpark Sölktäler in der Steiermark.

Die Erweiterung des Nationalparks, die eigentlich sogar per Gesetz vorgesehen ist, ist ein heißes Eisen. Zuletzt wurde sie vom derzeitigen Nationalparkchef Erich Mayrhofer, Naturschutz- und Alpinorganisationen und den Grünen vehement gefordert.

Nationalpark Kalkalpen/Mayrhofer

Die Vertreter der schwarz-blauen Landesregierung bekennen sich in der Pressekonferenz zwar zu einer Erweiterung. Allerdings nicht jetzt, meint etwa Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Wir wollen das mit erst mit dem neuen Geschäftsführer angehen.“

Privat Volkhard Maier übernimmt mit Jahreswechsel die Funktion von Erich Mayrhofer, der in Pension geht. Der 49-Jährige ist gelernter Forstwirt und und leitet derzeit noch den Naturpark Sölktäler.

Wann es soweit sein könnte, sei schwierig zu sagen, meint Naturschutzreferent Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner: „Man könnte dieses Ziel in zehn Jahren ins Auge fassen. Aber ob das realistisch ist, kann ich schwer beurteilen.“ Für Wirtschaftsreferent Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl habe die wirtschaftlich-regionale Entwicklung Vorrang. 375.000 Besuchern im Jahr belege der Park den dritten Platz der Ausflugsziele in Oberösterreich.

Touristisches Potential vorantreiben

Die Vorgaben an den künftigen Nationalparkchef Chef sind also klar: Den Nationalpark in der Region bei den Bauern, der Wirtschaft und dem Fremdenverkehr noch besser zu verankern und insgesamt besser zu vermarkten. Der Nationalpark stehe ja seit der Aufnahme seiner Buchen- Urwälder in die Liste des Weltnaturerbes in einer Reihe mit dem Yellowstone Park in den USA. Nun müsse nur noch der Sprung zur gleichen Bekanntheit gelingen, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Dieser Sprung könnte gelingen, zeigt sich der neue Geschäftsführer Volkhard Maier zuversichtlich. Ein Optimismus, der für seinen neuen Job sicher notwendig ist. Bei den vielen Interessen, die er unter einen Hut bekommen soll, wird er ihn noch oft brauchen.

An der Nationalpark-GmbH mit Sitz in Molln (Bezirk Kirchdorf a. d. Krems) sind der Bund und das Land Oberösterreich jeweils zur Hälfte beteiligt. Ende Juli feierte sie mit einem großen Fest das 20-jährige Bestehen dieses Waldparks. Er umfasst derzeit 20.850 Hektar. Seine alten Buchenwälder (5.250 Hektar) sind erst vor kurzem auf die Weltnaturerbe-Liste der UNESCO gesetzt worden.

