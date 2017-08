Rocker handelten mit Drogen – Boss verhaftet

Fahnder haben am Montag im Innviertel den Boss einer Rockergruppe festgenommen. Der 42-Jährige aus dem Bezirk Schärding und einige seiner Handlanger werden beschuldigt, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben.

Gegen die Rockergruppe hat das Landeskriminalamt monatelang grenzüberschreitend mit deutschen Kollegen ermittelt. Die Bande soll seit 2015 große Mengen an Drogen - im Speziellen Kokain, Ecstasy, Speed und Cannabis - in Österreich und Deutschland verkauft haben. Den Erlös streifte der Präsident der Rockergruppierung ein.

ORF

Hausdurchsuchungen in Österreich und Deutschland

Der 42-Jährige wurde am Montag bei einer Polizeiaktion gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra festgenommen. Gleichzeitig gab es mehrere Hausdurchsuchungen in Österreich und Deutschland, unter anderem im Clubhaus der Rockergruppierung. Die ganze Aktion wurde vom Landeskriminalamt geleitet. Der Rockerboss ist teilweise geständig, so die Polizei am Mittwoch. Er wurde in der Justizanstalt in Ried eingeliefert.

Bei der Gruppierung handelt es sich um eine in mehreren Ländern Europas agierende bosnischstämmige Rockergruppe, welche speziell in Deutschland bereits an Tötungsdelikten, Sucht- und Rotlichtdelikten beteiligt war.