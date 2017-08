Halbjahresbilanz: Lenzing fährt Rekordgewinn ein

Faserhersteller Lenzing konnte im ersten Halbjahr höhere Preise für seine Produkte durchsetzen und die Kapazitäten besser auslasten. Das brachte dem Unternehmen mit 150,3 Mio. Euro einen Rekordgewinn (Vorjahresperiode: 94,6 Mio. Euro).

„Unter der Annahme gleichbleibender Verhältnisse an den Fasermärkten erwarten wir für 2017 eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber 2016“ wird Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe in der Unternehmensaussendung am Mittwoch zum Ausblick für das Gesamtjahr zitiert.

Cellulosefasern im Trend

Holzbasierte Cellulosefasern, die für Lenzing entscheidend sind, würden weiter stark nachgefragt und lägen langfristig im Trend. Außerdem sei kein Aufbau zusätzlicher Kapazitäten absehbar, der zu einer Preissenkung führen könnte.

Der Lenzing-Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um elf Prozent auf 1.149,1 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag mit 270,7 Mio. Euro um 38,8 Prozent höher. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 57,4 Prozent auf 204,2 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg um 59 Prozent auf 5,55 Euro.