Bilanz Flüchtlingskrise: 11.400 Aslywerber in OÖ

Zwei Jahre nach Ausbruch der Flüchtlingskrise hat Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) Bilanz gezogen: Mehr als 11.000 Asylwerbende leben derzeit in Oberösterreich in der Grundversorgung. Weiterhin gebe es viele Herausforderungen beim Thema Asyl.

Das Positivste sei, dass das Thema Asyl kaum mehr für Schlagzeilen sorgen würde, sagt Integrationslandesrat Rudi Anschober. Zwei Jahre ist die Fluchtbewegung mit tausenden Asylwerbern nun her. Derzeit würden in Oberösterreich 11.400 Asylwerbende in der Grundversorgung leben und zwar in 316 Gemeinden und in jeweils kleineren Gruppen von bis zu 23 Leuten.

Rasche Entscheidung mit mehr Personal

Diese kleineren Strukturen hätten sich bewährt, so Anschober. Der grüne Landesrat hofft, dass die Entscheidung über Asylanträge durch die Aufstockung beim Personal in Zukunft rascher erfolgt als bisher, wo oft erst nach drei Jahren entschieden würde.

Auch beim Thema Integration gebe es noch viel zu tun, meint Anschober in Richtung Bundesregierung: Vor allem sollte bei den Asyl-Entscheidungen die Integrationsleistung - also der Integrationswille der Asylwerber - mitberücksichtigt werden, was bisher nicht so sei, so Oberösterreichs Integrationslandesrat. Ihm zufolge sollten also Asylwerber, die sich engagieren – etwa mit intensivem Deutsch-lernen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten – berücksichtigt werden. „Das würde auch motivieren“, so Anschober.

Derzeit würde die Auslastung der Quartiere in Oberösterreich übrigens bei 89 Prozent liegen. Viele Quartiere seien inzwischen bereits wieder geschlossen worden.