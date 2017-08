Pfarrer beinahe um 970 Euro betrogen

Mit einer dreisten Masche hat am vergangenen Freitag ein Betrügerduo versucht, an Geld zu kommen. Sie gaben beim Pfarrer von Gutau via Telefon an, in einer Notsituation zu sein. Sie wollten 970 Euro ergaunern.

Das Betrügerduo wollte die Gutmütigkeit des Pfarrers ausnützen. Am Freitag rief ein Mann an, der behauptete, in Rumänien zu sein und dringend Hilfe des Geistlichen zu benötigen. Im Hintergrund war auch immer wieder eine Frauenstimme zu hören, die sich in das Gespräch einmischte.

Unglaubliche Lügengeschichte

Der Mann tischte dem Pfarrer eine tragische und unglaubliche Geschichte auf: Der Ehemann der Frau und ihre Tochter seien bei einem Verkehrsunfall in Rumänien ums Leben gekommen und die Familie brauche jetzt dringend Geld, damit die Frau ihren Rückflug bezahlen kann. 970 Euro sollte der Geistliche überweisen.

Pfarrer wurde stutzig

Als der Mann und die Frau noch einen Code für die Überweisung bekanntgaben, brach der Gutauer Pfarrer das Telefonat aber ab und kontaktierte umgehend die Polizei. Er erstattete Anzeige und warnte auch die umliegenden Pfarren.