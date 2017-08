Transfers bei LASK und Ried

Bundesligist LASK hat sich am Montag noch einmal verstärkt: Mergim Berisha wechselt leihweise bis Saison-Ende zu den schwarz weißen, der LASK verleiht dafür Lukas Grgic nach Ried.

Beide Leihverträge sind am späten Montagnachmittag unterschrieben worden. Der 19-jährige Berisha gilt als großes Talent und soll die Offensive des LASK verstärken. In 41 Spielen für den FC Liefering in der Ersten Liga hat der junge Mittelstürmer aus der Salzburger Fußballakademie 17 Tore erzielt.

Im Gegenzug verleiht der LASK Lukas Grgic an die SV Ried. Der defensive Mittelfeldspieler ist in dieser Saison beim LASK bisher kaum zum Zug gekommen. Im Innviertel gilt Grgic als Wunschspieler von Trainer Chabbi.

Testspieler bei Blau Weiß Linz

Auch bei Blau Weiß Linz sieht man sich nach der Verletzungsmisere der letzten Wochen nach einem neuen Stürmer um. Seit Montag steht der 22-jährige Austro-Kroate Danijel Klaric im Probetraining auf dem Prüfstand.

In den nächsten Tagen soll auch noch ein Montenegriner zum Test bei den Blau weißen erscheinen, möglich auch, dass die Linzer noch zwei Spieler verpflichten, wenn es das Budget zulässt.

Dennis Bankowsky, ooe.orf.at