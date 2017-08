Vater stürzte mit Kindern bei Wanderung ab

Eine geführte Wanderung am Gosausee hat am Sonntagnachmittag für einen aus Israel stammenden Vater und seine drei Kinder im Krankenhaus geendet. Ein morsches Holzgeländer am Seeufer wurde den Wanderern zum Verhängnis.

Der 48-jährige Vater war mit seinen drei Kindern im Alter von 13, 16 und 17 Jahren gemeinsam mit einer Reisegruppe im inneren Salzkammergut unterwegs. Am vorderen Gosausee kam es dann zum Unglück: Die Familie lehnte sich zum Verweilen an ein Holzgeländer am Seeufer. Das war zwar von Betonsäulen gestützt, das Holz aber morsch.

Gernot Ecker

Stürzten drei Meter ab

Die Holzstangen hielten der Belastung nicht stand, die vier Wanderer stürzten vor dem See etwa drei Meter ins felsige Gelände ab. Sie schafften es aus eigener Kraft, wieder auf den Wanderweg zurückzukehren, wo sie auch erstversorgt wurden.

Der Ausflug endete für die Familie schließlich im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl, wo sie noch ambulant behandelt worden sind.