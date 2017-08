Betroffenheit nach Festzeltunglück

Betroffenheit und Trauer haben nach dem Festzeltunglück auch den Sonntagsgottesdienst in St. Johann am Walde geprägt. Die Gemeinde versucht den betroffenen Familien beizustehen, hat ORF-Redakteur Roland Huber erfahren. Seit kurzem läuft eine Pressekonferenz.

Zwei Menschen kamen ums Leben, als in der Nacht von Freitag auf Samstag eine orkanartige Windböe das Festzelt zerstört - 140 weitere Besucher und Besucherinnen des Frauscherecker Feuerwehrfestes wurden verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Die Stimmung während des Gottesdienstes war beklemmend, die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. „Die Solidarität in der Gemeinde ist überwältigend“, so Diakon Anton Baumkirchner.

Pressekonferenz im Gemeindeamt

Um 12.00 Uhr begann im Gemeindeamt eine Pressekonferenz, wo sich die Einsatzkräfte und Bürgermeister Gerhard Berger (SPÖ) mit dem Vorgefallenen auseinandersetzen. Es mache unheimlich betroffen, so Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner am Rande der Pressekonferenz im Gespräch mit ORF-Redakteur Roland Huber: „Es ist ein Ereignis, das die Feuerwehren im ganzen Land berührt“.

Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner im Gespräch mit Roland Huber

„Keine Zweifel an Erfüllung der Auflagen“

Es gehe darum, aus der Sicht derer, die ein großartiges Fest veranstaltet haben, zu klären, wie es weitergehen soll. Auch wenn die Ermittler bei ihrer Arbeit vorankämen, würden sich ständig weitere Fragen aufwerfen. Für Kronsteiner gäbe es keinen Zweifel daran, dass alle Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen beachtet wurden, „es handelt sich um einen sehr erfahrenen, sehr umsichtigen und sehr vorsichtigen Veranstalter“.

