Welser rastete aus – fuhr mit Pkw auf Mann los

Nach einem lautstarken Streit in Wels, mitten auf offener Straße, soll ein 37-Jähriger Mann ausgerastet sein. Der Welser wollte laut Zeugen mit einem Auto einen 49-Jährigen umfahren. Der Beschuldigte gab an, zuvor geschlagen worden zu sein.

Der 37-Jährige gab gegenüber der Polizei an, er wäre in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Hinterhalt gelockt und von mehreren Personen geschlagen worden. Er stieg danach in sein Auto. Damit rammte er zunächst eine Hausmauer und fuhr dann schnurstracks auf einen beteiligten 49-jährigen Welser zu, um ihn niederzufahren, wie dieser später behauptete. Der 49-Jährige konnte zwar ausweichen, wurde aber dennoch leicht verletzt.

Sechs Autos touchiert

Daraufhin war der 37-Jährige auf dem Gehsteig unterwegs und touchierte dabei sechs Autos, so die Polizei. Er flüchtete vorerst mit seinem ebenfalls schwer beschädigten Wagen, konnte aber wenig später, von einer Streife angehalten werden.

Bei der Einvernahme erzählte er dann seine Version der Geschichte: Demnach hätte er, nachdem er geschlagen worden war, mit seinem Auto gerade noch flüchten können. Er habe dabei aber weder jemanden verletzen noch Fahrzeuge beschädigen wollen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 37-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen seien nötig, so die Polizei am Samstagabend.

Attacke mit Auto in Thalheim bei Wels

Nur wenige Stunden zuvor war es in Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Auf einem Parkplatz war ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei schoss ein 36-Jähriger auf seinen Kontrahenten, nachdem er ihn zuvor so angefahren hatte, dass er stürzte. Der Täter wurde am Abend festgenommen. Mehr dazu in Mann im Streit angeschossen – Täter in Haft (ooe.ORF.at)