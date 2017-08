Alkolenker verursachte Unfall mit acht Verletzten

Einen Unfall mit acht Verletzten hat am Samstag ein betrunkener Autofahrer in Micheldof (Bezirk Kirchdorf) verursacht. Er übersah einen Pkw vor sich und schleuderte ihn gegen einen voll besetzten Feuerwehr-Einsatzwagen.

Der 40-Jährige fuhr auf der Phyrnpassstraße (B138) in Fahrtrichtung Klaus als er aus noch unbekannter Ursache eine vor ihm fahrende 51-jährige Frau aus Micheldorf. Sein Wagen prallte in das Heck der Frau wodurch ihr Wagen in einen entgegenkommenden, voll besetztes Tankfahrzeug der Feuerwehr geschleudert wurde.

laumat.at / Matthias Lauber

Autofahrerin eingeklemmt

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Wagen der Frau völlig zerstört wurde und bei dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr die Vorderachse abgerissen ist. Die 51-jährige Autolenkerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Autos befreit werden.

laumat.at / Matthias Lauber

Sechs Feuerwehrleute wurden bei dem Aufprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht, ebenso der Unfallverursacher. Ein Alkomatschnelltest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von 1,82 Promille Alkohol im Blut. Der Schaden konnte bis zum Abend noch nicht abgeschätzt werden. Die B138 war für die Aufräumarbeiten circa vier Stunden gesperrt.