Zwei Tote und 50 Verletzte nach Zelteinsturz

Tragödie bei einem Zeltfest in Sankt Johann am Walde (Bezirk Braunau): Dort hat ein Sturm ein Festzelt zum Einsturz gebracht. Zwei Menschen sind tot, mindestens 50 zum Teil schwer verletzt.

Es sehe aus, wie auf einem Schlachtfeld, sagen Augenzeugen. Gegen 22.30 Uhr erfasste eine Böe des heraufziehenden Sturms das Zelt, in dem ein Feuerwehrfest in vollem Gange ist. 700 Besucher sind in dem Zelt, als die Aluminiumstreben plötzlich knicken und das Zelt in sich zusammenstürzt.

Sofort war der Strom weg und alles dunkel. Panik brach aus. Die alarmierten Rettungskräfte kommen nur schwer zum Unglücksort durch, denn der Weg dorthin führt durch eine Waldschneise und die ist durch umgestürzte Bäume blockiert.

Verbrennungen und schwere Verletzungen

Derzeitige Bilanz: Zwei Menschen sind tot, ein Mann und eine Frau, rund 20 Jahre alt. Die genaue identität steht noch nicht fest. Mindestens 50 Menschen sind verletzt und werden von den Rettungskräften in Krankenhäuser transportiert. Manche von ihnen haben schwere Verletzungen durch die herabstürzenden Zeltträger, andere etwa schwere Verbrennungen durch umstürzende Friteusen. Die Zahl der Verletzten dürfte sich aber weiter erhöhen, manche sind von Freunden ins Spital gebracht worden.

Weil viele Angehörige noch immer nicht wissen würden, wo ihre Kinder oder sonstige Familienmitglieder sind, hat das Rote Kreuz eine Notfallnummer eingerichtet: 0732/7644644

Starke Sturmschäden

Stark sind die Schäden durch den Sturm nicht nur im Innviertel sondern auch im Norden des Bundeslandes, im Mühlviertel. Umgeknickte Bäume, abgedeckte Dächer und großflächige Stromausfälle sind die Folge. Zu Spitzenzeiten sind rund 130.000 Haushalte in Oberösterreich ohne Strom. Die Reparaturarbeiten laufen nach wie vor.