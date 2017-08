Hartberg-Ried 2:2, Lustenau - BW Linz 1:1

Ried kassiert nach 2:0-Führung in Hartberg in der 93. Minute den Ausgleich. Für die Rieder sind das zwei verlorene Punkte. Für BW Linz bedeutet das 1:1 in Lustenau einen gewonnenen Zähler. Im Anhang: Ergebnisse RL-Mitte und OÖ-Liga

Die SV Guntamatic Ried schien nach der komfortablen 2-Tore-Führung die Partie beim Aufsteiger in Hartberg im Griff zu haben. Ein Elfmeter 12 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit brachte Hartberg aber heran und setzte dort Kräfte frei. Eine Unkonzentriertheit der Rieder Abwehr in der 93. Minute ermöglichte den Gastgebern noch den Ausgleich.

TSV Hartberg - SV Guntamatic Ried 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 Stankovic/27, 0:2 Surdanovic/59., 1:2 Tadic (E)/78. 2:1 Mislov/94.

Aufstellung Hartberg: Faist; Rasswalder, Gölles, Gollner, Mausburger,Fischer, Kröpfl, Sprangler, Heil, Gremsl (75. Sanogo), Holzer (61.Tadic).

Aufstellung Ried: Gebauer; Haring, Boateng, Schilling, Kerhe, Durmus, Wießmeier, Stankovic (64. Grabher), Mayer, Fröschl (53. Surdanovic), Chabbi

Das Spiel in Hartberg zum Nachlesen

3. Minute: Fröschl wird angespielt und gleich geblockt. Die Rieder machen Dampf.

6.: Fröschl auf Chabbi, der vertändelt. Dann bekommen die Gastgeber den Ball nicht weg. Boateng will einköpfeln, Sprangler stört ihn dabei. (8.). Gegenzug: Wieder Boateng, diesmal aber in der eigenen Abwehr. Er verliert den Ball an Gremsl, der alliene vor Gebauer auftaucht. Der Routinier hält (11.).

15.: Schilling für Ried aus der Distanz. Neben das Tor.

22.: Jetzt Hartberg! Guter Schuss von Gremsl - Gebauer ist da. Gleich wieder wird Gremsl gefährlich. Haring klärt.

Tor für Ried: 1:0 Stankovic aus einem Freistoß (27.) Er zirkelt den Ball an der Mauer vorbei. Keine Chance für Keeper Faist.

36.: Hartberg mit einem guten Distanzschuss von Fischer. Gebauer hält.

40.: Wieder Fischer, diesmal spielt er auf Holzer - die Rieder gehen dazwischen. Gölles kommt gleich wieder für Hartberg, Flachschuss in Richtung kurzes Eck - knapp verfehlt.

45.: Die letzten Minuten vor der Pause gehören den stark spielenden Gastgebern, Ried bleibt konzentriert. Pausenstand 0:1

Zweite Hälfte: Beide Teams unverändert.

Freistoß für Ried nach Foul an Durmus. Der bringt nichts ein. Dann knappe Abseitsstellung von Fröschl. Der daraufhin aus dem Spiel muss. Trainer Chabbi bringt Surdanovic (53.)

2:0 für Ried: Surdanovic, 59.Minute Schilling liefert den Assist auf den Joker. Der beim Jubeln einen Salto schlägt.

65.: Die Gastgeber bringen den gefährlichen Stürmer Tadic für Holzer. Und die Rieder Grabher für Torschütze Stankovic (64.).

Rasswalder bringt den Ball gefährlich in den Rieder Strafraum, wo Schilling im Rutschen klärt (65.). Bei Ried kommt Takougnadi für Durmus.

78.: Wichtiger ist aber: Boateng holt Sanogo von den Beinen. Elfmeterpfiff

79.: Anschlusstreffer für Hartberg: Tadic verwandelt. Gebauer war in der Ecke, der Ball war zu scharf geschossen. Und Hartberg wittert noch Chancen. Rasswalders Freistoß senkt sich gefährlich vor das Tor von Gebauer - geht dann aber auch daneben.

88.: Takougnadi prüft Hartberg-Keeper Faist. Der kann den Ball nicht festhalten, hat aber Glück.

90.: 4 Minuten Nachspielzeit Die Rieder probieren es nochmals mit dem Vorwärtsgang. Surdanovic scheitert nach Pass von Mayer.

Ausgleich für Hartberg, 94. Min.: Mislov versetzt den Riedern einen Schock. Die Abwehr unkonzentriert, Fischer bedient Mislov, der kühl den Ausgleich erzielt. Gleich darauf ertönt der Schlusspfiff.

Austria Lustenau - FC Blau Weiß Linz 1:1 (0:0)

Die Linzer - stark ersatzgeschwächt - verkaufen ihre Haut teuer in Lustenau, müssen nach durchaus guten Möglichkeiten aber die Führung der Hausherren in Kauf nehmen. Ab der 69. Minute gibt es wegen eines Gewitterregens fast 20 Minuten Unterbrechung. Und da kommen die Linzer frischer aus der Kabine. Hinum sorgt mit seinem Tor in der Schlussphase für den Punkt, der wichtig ist.

Tore: 1:0 Barbosa/57.; 1:1 Hinum/83.

Aufstellung Lustenau: Sebald; Jobleder, Lang (80. Avramovic), Grassegger, Dorn, Dossou, Drazan (88. Sobkova) , Krainz (63. Güclü), Rodrigues, Victor, Barbosa

Aufstellung Blau Weiß Linz: Hankic; Kerschbaumer, Gabriel, Maier, Brandstätter; Blutsch (62. Jackel), Haudum (69. Cvetko), Hinum; Oppong; Templ, Hartl (69.Skrivanik)

Das das Spiel in Lustenau zum Nachlesen

2. Minute: Lustenau startet mit Drazan in die Offensive. Kerschbaumer passt auf. Hankic hält auch den ersten Ball (4.).

6.: Hankic als Retter für die Gäste. Der Schuss von Dorn war gefährlich. Erste gute Chance.

7.: Blau Weißer Pass in die Tiefe. Templ für Kerschbaumer, dessen Flanke will Hartl per Kopf ins Tor setzen. Abgefälscht.

13.: Blutsch wird gut angespielt. Gute Abschlussposition - schlechter Abschluss.

13., 14., 15.: Brandstätter, dann Gabriel und zuletzt Hankic im Mittelpunkt der Defensivaufgaben. Sie erledigen das. Lustenau wird stärker.

19.: Chance für Lustenau! Dossou zieht vom Sechzehner zentral ab. Er schlägt den Ball über das Tor. Dann bleibt Hinum erneut gegen Dossou im Takling erfolgreich. In den Gegenzügen laufen die Linzer zwei Mal ins Abseits.

25.: Blau Weiß kommt durch Templ über rechts. Hinum kommt an den Ball, zieht ab - über die Querlatte.

27.: Victor schießt über das Linzer Tor. Im Gegenzug geht ein Kopfball von Templ neben das Tor. Beim Gegenschlag der Lustenauer, klärt Kerschbaumer.

32.: Haudum geht mit und zieht ab. Distanz gut 20 Meter. Der Ball geht knapp am linken Pfosten des Lustenauer Tores vorbei. Zwei Minuten später probiert es Hinum aus der Distanz. Sebald hält. Ein Gewitter türmt sich auf. Auch am Feld versucht Lustenau immer wieder, bedrohlich zu werden. Bislang agiert die Linzer Defensive konzentriert.

40.: Dossou wieder gefährlich. Pass auf Barbosa, der etwas überhastet abschließt. Hankic taucht in die Ecke und hat den Ball.

45.: Es tut sich nichts mehr vor der Pause: 0:0

Zweite Hälfte: Angriff der Linzer. Hinum’s Ball wird vom starken Wind hinter das Tor verblasen. Im Gegenzug schießt Dorn weit über das Linzer Tor. Die Linzer kommen gleich wieder nach vorne. Hoher Ball auf Hartl. Sebald klärt vor dem Linzer Stürmer (50.)

Je eine dicke Chance: Oppong marschiert, Pass auf Hinum in den Lauf - knapp daneben. Dann Lustenau - Hankic im Linzer Tor patzt, aber Drazan patzt bei dem Geschenk auch und vergibt.

Gewitterregen. Krainz zieht ab. Hankic hält. Und Dossou mit dem nächsten Sitzer, den er weit neben das Tor setzt. Lustenau bleibt am Drücker

1:0 für Lustenau. Barbosa, 58. Minute Er düpiert Meier und netzt ein.

61.: Lustenau hat Oberwasser. Drazan und Dorn werden gefährlich, die Linzer können bereinigen. Auf der Gegenseite rutscht Hartl an einem guten Pass von Kerschbaumer knapp vorbei. Jackel kommt für Blutsch ins blau-weiße Spiel (62.).

67.: Hinum marschiert nach vorne. Sebald klärt mit den Fäusten.

Regenunterbrechung in Lustenau (69.). Schiedsrichter Harkam bittet vorerst beide Teams in die Kabinen.

Es geht nach gut 20 Minuten weiter in Lustenau. Skrivanek kommt bei Blau Weiß für Hartl. Oppong wird gefährlich. Die Gastgeber klären (70.). Die Bodenverhältnisse sind alles andere als gut.

Ausgleich durch Hinum, 83. Minute! Der eingewechselte Jackel bringt den Ball herrlich in den Strafraum und Hinum verwandelt ohne Nerven.

86.: Lustenau kocht!, Victor probiert es mit dem Abschluss. Hankic hält. Wieder Victor - jetzt aber daneben. Freistoß-Spezialist Sobkova kommt für Drazan (88.). Die Linzer stehen hinten geschickt.

3 Minuten Nachspielzeit Und es bleibt beim 1:1. Aus Linzer Sicht ein gewonnener Punkt.

Spielstände 7. Runde:

Wr. Neustadt - Wattens 2:1

FAC - Kapfenberg 0:3

Innsbruck - Liefering 1:0

Freitagsergebnisse der Regionalliga Mitte

Vorwärts ist wieder da und schlägt auch Weiz, während die LASK-Juniors daheim gegen Klagenfurt klar verlieren und St. Florian in Deutschlandsberg nach 1:1 zur Pause eine gelb-rote Karte und noch drei weitere Treffer kassiert.

Am Samstag hat Stadl-Paura im Spitzenspiel Gleisdorf zu Gast. In Gurten steigt das Derby gegen Vöcklamarkt.

Vorwärts - Weiz 2:1 (2:0) Tore für Vorwärts: 14./Lichtenberger, 38./Halbartschlager

LASK Jrs OÖ - Klagenfurt 0:3 (0:3)

Deutschlandsberg - St. Florian 4:1 (1:1) Tor für St. Florian 32./ Schneider. Gelb/Rot Matesic (St. Flo/73.)

Sturm A - WAC 5:1

Kalsdorf - Bad Gleichenberg 0:1

Samstag

17:00 Stadl-Paura - Gleisdorf

18:00 Gurten - Vöcklamarkt

19:00 Lafnitz - Allerheiligen

Ergebnisse OÖ-Liga

Weißkirchen - WSC Hertha 0:3 (0:0) Tore: 56./Mitter, 62., 86./Affenzeller,

St. Marienkirchen/P - Oedt 1:2 (1:1)Tore: 16./Traxler; 8./Mustecic, 71./M.Schmidl

FC Wels - GW Micheldorf 1:0 (1:0) Tor: 38./Lukas Kragl

Donau Linz - Wallern 2:0 (2:0) Tore: 30., 40./Gulajev

Gmunden - Junge Wikinger Ried 1:0 (1:0) Tor: 31./Veverka

Perg - St. Valentin 1:2 (0:2) Torfolge: 0:1 3./Orascanin. 0:2/44. Bräuer, 1:2 /89. Danninger.

Samstag:

17:00 Andorf - Edelweiß

17:00 Bad Ischl - Grieskirchen

Wolfgang Bankowsky/ ooe.ORF.at