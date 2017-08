Mein Sommerradio in Leonding

Die viertgrößte Stadt Oberösterreichs, Leonding, ist diesmal unser Ziel. Unser Ausflug führt zum historischen Stadtmuseum „Turm 9“, wo derzeit eine Ausstellung über das Badevergnügen in alten Zeiten läuft.

Sendungshinweis „Mein Sommerradio“, 18.8.17

Was manche nicht wissen: Die Stadt Leonding ist auch für die Produktion von modernen Feuerwehrfahrzeugen bekannt. Eines davon werden wir besichtigen und mit Oldtimer-Feuerwehrfahrzeugen vergleichen können.

Sportlich ist man in Leonding unter anderem auf das Ringen spezialisiert, wo man schon zahlreiche Pokale und Titel sammeln konnte.

Radtour: Eferdinger Landlradweg R18

Der Eferdinger Landlradweg entführt Sie weg von der Donau hinein in die Landschaft in und rund um das Eferdinger Becken. Bitte beachten Sie, dass der Eferdinger Landlradweg in Teilbereichen nicht benutzbar ist.

Der Ausgangspunkt zum Eferdinger Landlradweg liegt an der Donau in Brandstatt nahe Eferding. Auf ruhigen, asphaltierten Nebenstraßen rollen Sie durch Dörfer, Erdbeer- und Gemüsefelder sowie Auen. Über Fraham, Pasching und Alkoven schließt sich die Runde und der Ausgangspunkt ist wieder erreicht.