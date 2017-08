Doppelter Rettungseinsatz für Wanderer

Am Dachstein mussten für eine Gruppe von Wanderern gleich zweimal die Rettungskräfte einen Einsatz starten. Zuerst musste ein 68-Jähriger ins Spital geflogen werden. Dann verirrte sich sein Begleiter.

Die sechs Wanderer waren bereits seit einer Woche auf einer Tour von Hütte zu Hütte. Zuletzt wollten sie im Dachsteingebiet von der Simonyhütte über den hohen Trog zur Adamekhütte gelangen. Einer der Wanderer, ein 68-jähriger Mann, konnte plötzlich nicht mehr weiter.

Er klagte über Atemnot und Herzbeschwerden. Vier Begleiter stiegen zur Adamekhütte ab, um Hilfe zu holen. Ein 76-jähriger Deutscher blieb bei dem gesundheitlich angeschlagenen Wanderer zurück. Der 68-Jährige wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Bad Ischler Spital geflogen.

Begleiter verirrte sich erneut

Währenddessen blieb sein 76-jähriger Begleiter alleine zurück. Er wäre keine halbe Stunde mehr von der Adamekhütte entfernt gewesen. Doch der Deutsche verlor völlig die Orientierung. Er verirrte sich zum hinteren Gosausee, wo er schließlich ein Biwak aufschlug, weil es bereits fast dunkel war. Ein Handy hatte der Mann nicht dabei. Ein Bergführer meldete schließlich der Polizei, dass der 76-Jährige vermisst werde. Als eine Suche im Umkreis der Adamekhütte erfolglos blieb, wurden die Bergrettung Gosau und der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert. Bergretter entdeckten den 76-Jährigen nach gut einstündiger Suche im Bereich der Holzmeisteralm. Der Mann sei gesund, aber völlig desorientiert gewesen, heißt es bei der Polizei.

Pensionisten bei Bergtour verstorben

Zwei Pensionisten sind Mittwochnachmittag und -abend bei Bergtouren im Bezirk Kirchdorf an der Krems tot zusammengebrochen. Beide erlitten einen Sekundenherztod bestätigte die Polizei. Ein 78-Jähriger war mit einer Bekannten bei Windischgarten unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr tot umfiel. Ein 69-jähriger Deutscher wanderte am führen Abend mit seiner Frau am Schoberstein bei Molln. Gegen 20.00 Uhr klagte er über Schwindel, dann brach auch er zusammen. Für beide Wanderer kam jede Hilfe zu spät.