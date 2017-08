Zwei Tage feiern bei ORF OÖ Schlagerbühne

Am Freitag beginnt das Linzer „Krone“-Fest. Bei freiem Eintritt verwandelt sich die Innenstadt für zwei Tage in eine große Musikbühne. Am Pfarrplatz werden beliebte Schlagerstars auf der ORF OÖ Schlagerbühne ihre Hits zum Besten geben.

Es ist bereits die 17. Ausgabe des größten Open Airs in Oberösterreich. Wieder werden hunderttausende Gäste in der Linzer Innenstadt erwartet. Ausgelassen getanzt und gefeiert wird auch dieses Jahr am Pfarrplatz, wenn auf der ORF OÖ Bühne Stars wie Paldauer oder Bernhard Fink auftreten.

ORF/Juliane Lehmayer

Die Wetterprognose sieht weniger fröhlich aus: Zwar soll das Sommerwetter am Freitag noch halten, in der Nacht können dann über Linz Gewitter ziehen. Samstagfrüh und -Vormittag wird es regnen, am Nachmittag lockert das Wetter wieder auf, es bleibt kühl aber trocken. Mehr dazu: wetter.ORF.at

Freitag, 18.8.

16:00 Uhr: Innkreis Buam

17:15 Uhr: Lara Bianca Fuchs

18:00 Uhr: Schneiderwirt Trio

19:15 Uhr: Mario & Christoph

20:00 Uhr: Melissa Naschenweng

21:00 Uhr: Die Paldauer

Samstag, 19.8.

11.30 Uhr: „Krone"Frühschoppen mit den Edlseern

14:00 Uhr: Die Granaten

15:00 Uhr: Spitzbua Markus

16:00 Uhr: Die Echt Urigen Mander

17:00 Uhr: Marlena Martinelli

18:00 Uhr: Die Dorfstürmer

19:00 Uhr: Petra Frey

20:00 Uhr: Nordwand

21:00 Uhr: Bernhard Fink

Link: