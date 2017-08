Proben für Klangwolke laufen auf Hochtouren

In drei Wochen beginnt die Visualisierte Linzer Klangwolke, die am 9. September mit einem Literaturklassiker auf Walfang geht. „Moby Dick. Jagd bis vor die Tore von Linz“ lautet der Titel. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren.

Meterhohe Wassersäulen, bestrahlt von gleißendem Licht, erhellen die Nacht im Linzer Donaupark. Sie erinnern an riesige Fontänen, die die Wale nach einem Tauchvorgang in die Luft schießen. Als dann auch noch eine weiße Schwanzflosse im Dunkel der Donau verschwindet, scheint es, als wäre Moby Dick bereits in der Landeshauptstadt angekommen.

Ungewöhnlicher Einsatz für Linzer Berufsfeuerwehr

Diese Illusion ist nicht zuletzt dem Team der Linzer Berufsfeuerwehr zu verdanken, das mit insgesamt zehn Mann beeindruckende Bilder ans Wasser der Linzer Donau zaubert. Ein großer Vorteil: Die Einsatzkräfte kennen die Donau nur zu gut, sagt Klaus Thallinger, Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr: „Das Wasser ist eines unserer wesentlichen Elemente in der Berufsfeuerwehr.“

ORF

Wasserpumpen, mit denen sonst komplizierte Brandeinsätze gemeistert werden und Feuerwehrboote, die eine riesige Wasserwand erzeugen, auf denen spektakuläre Projektionen zu sehen sein werden - die Berufsfeuerwehr zeigt auf dem Wasser ihr Können. Ein Einsatz, der auch etwas für den Berufsalltag bringen soll. „Wir werden das auch in unseren Übungsdienst aufnehmen, es hat ja auch einen Ausbildungs- und Einsatzcharakter“, so Thallinger.

Berühmte Stimme leitet durch Abend

Es ist eine Produktion durch und durch „Made in Oberösterreich“. Nicht nur das die Linzer Berufsfeuerwehr, sondern auch das Klangwolken-Team, wie etwa der Linzer Stuntman Tom Hanslmaier, oder das Landestheater - alle Ressourcen wurden in der Heimat- und Geburtsstadt der Klangwolke gebündelt.

ORF

„Es ist sicher ein großer Vorteil, dass wir hier ansässig sind und bereits sehr früh mit Tests beginnen konnten“, sagt Christine Maria Krenn von der Künstlergruppe Helix, die bei der Klangwolke Regie führt.

Einer kommt jedoch nicht aus Oberösterreich: Christian Brückner, die deutsche Synchronstimme von Hollywood-Star Robert de Niro. Er wird am Abend der Visualisierten Linzer Klangwolke live als Erzähler durch den Abend führen.

Fotowettbewerb bis September

Jetzt schon kann man auf Tuchfühlung mit Moby Dick gehen: Im Rahmen der Klangwolke läuft derzeit ein Fotowettbewerb, bei dem man diesen Schaumstoffwal gekonnt in Szene setzen sollte. Bis 1. September kann man an dem Fotowettbewerb noch teilnehmen. Mehr Infos unter brucknerhaus.at

