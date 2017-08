Siebenjährige erlitt schwere Verbrühungen

In Sattledt (Bezirk Wels-Land) musste am Mittwochnachmittag ein siebenjähriges Mädchen mit schweren Verbrühungen ins Krankenhaus geflogen worden. Kochendes Wasser hatte sich über den Oberkörper des Kindes ergossen.

Die Nacht hat die Siebenjährige in der Linzer Uni-Klinik verbracht, wo ihre schweren Verbrühungen versorgt worden sind. Zu dem dramatischen Unfall war es am Donnerstagnachmittag auf einem Bauernhof in Sattledt (Bezirk Wels-Land) gekommen.

Topf mit kochendem Wasser über Mädchen

Im Zuge einer Ferienaktion von Bäuerinnen hielten sich 24 Kinder auf dem Hof auf, dazu zehn Betreuerinnen. Genau in dem Moment, als eine 39-jährige Betreuerin einen Topf mit kochendem Wasser vom Ofen nahm, dürfte das Mädchen mit anderen Kindern um die Ecke gelaufen sein und gegen die Frau gestoßen sein.

Sie konnte den Topf nicht mehr halten und das heiße Wasser ergoss sich über den Oberkörper der Siebenjährigen. Die Betreuerinnen und die ebenfalls anwesende Mutter des Mädchens leisteten Erste Hilfe, dann wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Linz geflogen. Ihr Zustand sei aber stabil.