Urfahranermarkt: Parkplätze ab Herbst gesperrt

Es ist die befürchtete Hiobsbotschaft für die Mühlviertler Pendler: die Stadt Linz hat Mittwochvormittag per Aussendung bekanntgegeben, das Urfahraner Jahrmarktgelände nach dem Herbstmarkt zu sperren. Das habe nichts mit Vergebührung zu tun, wurde betont.

Wenn am 8. Oktober der Urfahraner Herbstmarkt zu Ende geht und in den Tagen danach die Zelte und Stände verschwinden, werden die Autos der Mühlviertler Pendler nicht mehr auf das Jahrmarktareal zurückkehren. Ab etwa Mitte September werde das Gelände ohnehin durch die Aufbauarbeiten wegfallen. Für die Pendler bedeutet das: hunderte Parkplätze fallen ersatzlos weg.

UVP: Darf nicht als Parkplatz genutzt werden

Und das in einer Stadt, die derzeit ohnehin verkehrstechnisch alles andere als brilliert. Der Grund für die Misere ist die Rechtsmeinung des Landes Oberösterreich, wonach das Areal ohne entsprechende Widmung und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht als Parkplatz genutzt werden darf, hieß es.

Einige Zeit hatte sich die Stadt Linz dagegen gewehrt, schließlich war es das Land, das eine Befestigung des Areals mit Schotter für Parkzwecke noch vor einigen Jahren gefordert hatte. Jetzt soll alles anders sein. Geschottert ist, geparkt werden darf aber nicht mehr. Man werde das Gelände nach dem Herbstmarkt für Parkende sperren, kündigten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ) am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung an.

Beleg durch Rechtsgutachten

Diese Sperre habe nichts mit der geplanten Vergebührung zu tun, betonen beide. Das bestätige auch ein Rechtsgutachten. Die Stadt Linz müsse allerdings als Baubehörde und als Grundstückseigentümerin die Nutzung des Areals als ständiger Parkplatz aufgrund der Rechtslage untersagen.

Indirekt habe es laut Kritikern allerdings sehr wohl mit den geplanten Gebühren zu tun, habe doch die erst die ganze Diskussion ins Rollen gebracht und die verschiedenen Rechtsmeinungen aufeinanderprallen lassen.

Gernot Ecker / ooe.ORF.at