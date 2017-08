Pensionistin verjagte Einschleichdiebe

Eine Bande von Einschleichdieben hat sich mit einer 81-jährigen Pensionistin aus Oberwang (Bezirk Gmunden) das falsche Opfer ausgesucht: Als die Frau bemerkte, dass einer der Täter ihr Schlafzimmer durchsuchte, verjagte sie das Trio aus ihrer Wohnung.

Sie hätten eine Autopanne gehabt und bräuchten etwas zu essen und zu trinken - mit diesem Trick gelangten ein 48-Jähriger, seine 71-jähriger Stiefmutter und ein 49-jähriger Komplize in die Wohnung der Pensionistin. Zwei lenkten die 81-Jährige ab, während einer der Männer ihr Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsuchte.

Frau bemerkte das Durchsuchen des Schlafzimmers

Doch das bemerkte die Frau und ging forsch auf das Trio los, das ohne Beute flüchten musste. Die Pensionistin verständigte geistesgegenwärtig die Polizei. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet und das mit Erfolg, was auch dem rüstigen Opfer zuzuschreiben ist, so Gerhard Neuhuber, Postenkommandant in Unterach am Attersee: „Die 81-Jährige hat sich auf beachtliche Art und Weise Teile des Pkw-Kennzeichens gemerkt und dann noch eine genaue Personenbeschreibung abgeben können."

Aufgrund dieser Hinweise konnten die Beamten einer Fahndungsstreife aus Vöcklamarkt die Verdächtigen festnehmen, so Neuhuber. In der Dienststelle der Polizei stellte sich dann heraus, dass das Trio bereits amtsbekannt ist und offenbar öfter Ausflugsfahrten nach Oberösterreich macht, um auf Diebestour zu gehen - alle drei sind einschlägig vorbestraft. Die Ungarn wurden von der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.