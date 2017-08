13-Jährige entdeckte Brand in St. Willibald

Die 13-jährige Tochter hat den Brand des Gebäudes am elterlichen Hof in St. Willibald (Bezirk Schärding) entdeckt, als sie ihren Hund gefüttert hatte, so die Ermittlungen am Mittwoch. Zwölf Feuerwehren mit 160 Einsatzkräften konnten 74 Tiere retten.

Gegen 16.30 Uhr am Dienstag brach in dem Wirtschaftsgebäude des Anwesens, in dem auch Stroh gelagert wurde, aus unbekannter Ursache Feuer aus. Als die 13-Jährige gegen Abend ihren Hund fütterte, sah sie plötzlich durch ein kleines Fenster das Feuer.

Sie reagierte sofort und richtig und informierte die Einsatzkräfte, vielleicht nicht zuletzt auch deshalb „weil sie bei der Feuerwehr ist“, so der Kommandant der Feuerwehr St. Willibald, Ronald Thürringer. „Es ist um Minuten gegangen – wenn die Information fünf Minuten später passiert, schaut die Sache ganz anders aus“, zollte Thürringer der Jungfeuerwehrfrau großes Lob.

Alarmstufe drei

Als die Feuerwehr eintraf, stand das gemauerte Wirtschaftsgebäude mit einem Holzdach bereits in Vollbrand. In Folge wurde sogar Alarmstufe drei ausgerufen - zwölf Feuerwehren mit 160 Helfern rückten an, so der Bezirksfeuerwehrkommandant von Schärding, Alfred Deschberger, gegenüber Radio Oberösterreich Mittwochfrüh. Durch die große Anzahl der Feuerwehrleute konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und angebaute Gebäude gesichert werden.

14 Kälber und 60 Stiere konnten die Atemschutztrupps rechtzeitig aus dem brennenden Stall bringen. Für acht Jungtiere kam die Hilfe zu spät. Die Helfer waren zum Teil bis nach Mitternacht im Einsatz, Mittwochfrüh hielt die Feuerwehr St. Willibald noch Brandwache.

Zehrender Einsatz bei 30 Grad

Es war ein Löscheinsatz, der aufgrund der 30 Grad Außentemperaturen sehr zehrend war, so Ronald Thürringer von der Feuerwehr St. Willibald. Daher musste viel mehr Reservepersonal als gewöhnlich organisiert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Von dem Dach des Gebäudes blieb nur ein Gerippe übrig. Die Brandursache stand Mittwochmittag noch nicht fest.