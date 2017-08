Bitteres Remis für BW Linz gegen Hartberg

Der FC Blau Weiß Linz ärgert sich über ein 1:1 gegen Hartberg nach spannender zweiter Hälfte. Torschütze und Pechvogel ist Tobias Pellegrini, der einen Knöchelbruch erleidet. Tadic gelingt in der 92. Minute der Ausgleich für Hartberg.

Bei den Linzern fehlen die verletzten Jakob Kreuzer, Manuel Krainz und Ante Anic. Felix Huspek ist gesperrt.

Blau Weiß Linz - TSV Hartberg 1:1 (0:0)

Linzer Stadion, Schiedsrichter Walter Altmann

Tor: Pellegrini/53.; Tadic/92.

Aufstellung FC Blau Weiß Linz: Hankic; Brandstätter, Maier, Gabriel, Kerschbaumer; Hinum, Hartl, Schagerl (76. Oppong), Haudum; Pellegrini (68. Markovic), Templ (81. Cvetko).

Aufstellung Hartberg: Swete, Gölles, Meusburger, Ilic (83. Zink), Gollner; Mislov, Sanogo, Sprangler (58. Holzer), Siegl; Gremsl (58. Kröpfl), Tadic

So lief das Spiel:

Die Linzer sind heute erstmals mit einem 4-4-2-System aufgestellt. Gleich zum Auftakt gibt es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Hankic greift erstmals ein, dann klärt Brandstätter nach Schuss von Gremsl (3.).

Pellegrini mit der Chance! Die Linzer kommen über Hartl und Kerschbaumer, Flanke auf Pellegrini - Torhüter Swete ist gerade noch dran (5.).

Bei einem Angriff der Gäste kann Kerschbaumer eine Kombination von Sanogo und Tadic entschärfen (16.). Nach der Trinkpause (26.) wird die Partie rasanter.

Gefahr vor dem Linzer Tor! Hankic lässt eine Flanke von links passieren. Meier kann auf der Linie vor Mislov klären.

Riesenchance für Blau Weiß: Pellegrini scheitert nach Maßvorlage von Hartl an Ilic. Templ im Nachschuss - Pech (31.).

Hankic hält die Linzer Null! Gölles zieht aus der Distanz ab. Hankic klärt mit einer tollen Parade.

Die Blau Weißen wollen es vor der Pause wissen: Hinum-Flachschuss - vorbei. Ilic klärt per Kopf eine Flanke von Kerschbaumer. Und Templ wird in guter Position nach Hartl-Assist um den Ball gebracht (40.).

In der 3-minütigen Nachspielzeit klärt Hinum eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum. Kerschbaumer klagt über Aduktoren-Schmerzen. Pausenstand 0:0

Es geht wieder weiter. Beide Teams unverändert. Gollner probiert es gleich wieder. Hankic hält (47.). Hartberg startet hier aktiver. Gabriel muss akrobatisch einschreiten (48.).

Die Linzer haben die letzten acht Heimspiele daheim nicht mehr voll punkten können. Das soll sich heute ändern.

1:0 durch Pellegrini/53. Minute! Brandstäter klärt in der Abwehr einen Angriff der Gäste, marschiert dann nach vorne. Seine Maßflanke auf den Kopf von Pellegrini, verwandelt der Blondschopf eiskalt.

Aber Hartberg denkt nicht lange über das Gegentor nach. Die Steirer sind bekannt dafür, Rückstände zu egalisieren. Sanogo flankt gefährlich. Meier kann klären (54.).

Bei Hartberg geht Sprangler, Holzer kommt. Kröpfl kommt für Gremsl (58.). Der Linzer Brandstätter klärt gerade noch vor Mislov (61.).Der eingewechselte Kröpfl wirbelt die Linzer Abwehr gehörig durcheinander. Auf seine Flanke fahren Tadic und dann auch Holzer daneben (63.). Jetzt müssen die Linzer auf der Hut und konzentriert sein.

Pellegrini verletzt. Sprunggelenk gebrochen! Harter Zusammenprall mit Torhüter Swete. Pellegrini bleibt liegen. Der Klubarzt diagnostiziert Verdacht auf Knöchelbruch. Bitter für die Linzer, der nächste Stürmer ist für lange Zeit verletzt. Für ihn kommt Markovic (68.).

Und Kröpfl wirbelt wieder für Hartberg. Sein Abschluss geht über das Tor von Hankic (74.). Blau Weiß Trainer Gorenzel bringt Oppong für Schagerl.

Blau Weiß kommt über Brandsätter, Oppong und Hartl. Dessen Abschluss geht über das Tor (78). Im Gegenzug zieht Kröpfl ab - haarscharf am Linzer Tor vorbei (79.) Jetzt knistert es im Linzer Stadion.

Cvetko kommt bei Blau Weiß für Templ. Letzter Wechsel von Trainer Gorenzel (81.). Rund zehn Minuten gilt es noch, zu überstehen.

Stange für Hartberg. Siegl nach Vorarbeit von Kröpf.. Da schnaufen die Linzer durch (85.). Hartberg wirft alles in den Angriff. Enge Minuten für Blau Weiß.

Konter der Linzer! Brandstätter und Oppong kurbeln. Oppong schickt Hartl den Pass. Der nimmt die Idee leider nicht auf (87.).

Sieben Minuten Nachspielzeit! Ausgleich durch Tadic! In der 92. Minute gelingt Hartberg der Ausgleich durch Tadic, nachdem Markovic den Ball verliert. Gollners Flanke vollende Tadic zum 1:1.

Hartl vergibt das 2:1 - Swete klärt (97.).

Fazit! Es bleibt beim 1:1, das vom Spielverlauf her in Ordnung geht. Immerhin hatte Hartberg auch einen Stangenschuss zu verzeichnen. Die Blau Weißen haten doppelt Pech durch die Verletzung ihres besten Torschützen Tobias Pellegrini und den späten Ausgleich in der 93. Minute. In der Tabelle stehen die Linzer hinter Lustenau und Wattens auf Platz 8 (je 6 Punkte).

Muss Blau Weiß im Sturm Verstärkung suchen?

Angesichts der langzeitverletzten Stürmer Kreuzer und nun auch Pellegrini würde es nicht wundern, wenn Blau Weiß sich gezwungen sieht, nochmals am Transfermarkt aktiv zu werden.

Weitere Spiele, Sky Go Erste Liga/6. Runde

Wattens - Lustenau 1:2

Kapfenberg - Wr. Neustadt 0:0

Liefering - FAC 3:1

Guntamatic Ried - Innsbruck 4:1

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at