Rekordergebnis für Tourismus möglich

Die laufende Sommersaison im Tourismus ist auf dem besten Weg, ein Rekordergebnis zu liefern. Allein im Mai und Juni wurden mehr als 1,3 Millionen Nächtigungen in Oberösterreich verzeichnet - ein Plus von mehr als sechs Prozent.

Fast 700.000 Menschen waren im Vorjahr am Donauradweg zwischen Passau und Wien unterwegs. Und immer öfter würden diese nicht aus Österreich stammen, sondern aus der ganzen Welt anreisen, um durch Oberösterreich zu radeln, so Angela Kaltenbrunner von dem Innviertler Reisebüro „Austria Radreisen“: „Die Gäste kommen größtenteils aus Deutschland, aber auch immer mehr aus Übersee wie den USA, Australien oder auch aus Indien.“

ORF/Tischberger

Halbe Million Touristen im Mai und Juni

Dies sei ein Beispiel für den Aufwind, den der Tourismus in Oberösterreich gerade zu spüren scheint. Allein im Mai und Juni dieses Jahres kamen mehr als eine halbe Million Touristen nach Oberösterreich. Zuwächse verzeichnet man vor allem bei Touristen aus Europa.

Durch die angespannte Lage in Urlaubsländern wie der Türkei oder Tunesien suchen viele Europäer nun nach neuen Urlaubsdestinationen - und werden in Oberösterreich fündig. Im Vergleich zum Vorjahr sind 2017 bereits um ein Viertel mehr Slowaken nach Oberösterreich gekommen, bei den Urlaubern aus Polen gibt es ein Plus von 20 Prozent, und auch die Zahl der deutschen Touristen ist um 14 Prozent gestiegen.

Wetter könnte für Rekordergebnis sorgen

Hält der Trend an, könnte dieser Sommer ein neues Rekordergebnis für den Tourismus bringen, heißt es in der Branche. Einzige Voraussetzung: das Wetter, das dafür im Spätsommer noch mitspielen muss.