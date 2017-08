Wespen heuer verstärkt aktiv

Sie sind gefräßig und lieben gut gedeckte Terrassentische, sind dort aber nicht gerne gesehene Gäste: die Wespen. Wenn sie stechen, sind sie für Allergiker sogar gefährlich. Und heuer sind sie verstärkt unterwegs.

Früher als sonst hat die Wespensaison heuer begonnen, so der Schädlingsbekämpfer Markus Schwarz aus Gmunden. Schon seit Ende Mai rückt er aus, um Wespennester zu entfernen. Sonst beginnt die Saison eher erst im Juli. Der Grund: Das überwiegend trockene, gute Wetter, wie er sagt: „Im Herbst sterben das Männchen und die Arbeiterinnen ab, die Königin überlebt. Und wenn die Witterung im Frühjahr passt, dann kann die Königin das Volk aufbauen. Das dürfte den Königinnen heuer aufgrund der Witterung sehr gut gelungen sein.“

ORF/Petra Haas

Nur zwei Arten wollen Kohlenhydrate und Eiweiß

Von den mehreren tausend Wespenarten, die es gibt, interessieren sich nur zwei für das, was auf den Terrassentischen steht. Kohlenhydrate - in Form von Zucker. Und für Eiweiß - am besten aus Fleisch - das brauchen sie für den Nachwuchs. Von Hausmitteln - von Kupfermünzen bis Papierknäuel - hält Schädlingsbekämpfer Schwarz wenig: „Ganz sinnvoll ist, dass man Nahrungsmittel nicht anbietet, also abdeckt oder verschließt. Weiters sind Köderfallen im richtigen Abstand sinnvoll sowie das Nest zu entfernen.“ Das sollte man aber keinesfalls selbst tun, sondern mit Hilfe eines Profis. Bei Gefahr hilft auch die Feuerwehr.

Allergie kann sich entwickeln

Für manche allerdings sind Wespen eben nicht nur lästig, sondern lebensbedrohlich. Wer allergisch reagiert - mit Atemnot, Übelkeit oder Kreislaufproblemen - muss sofort zum Arzt. Das Tückische: Eine Allergie kann sich entwickeln, sagt der Intensivmediziner Karl-Heinz Stadlbauer vom Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck: „Es hat ein bisserl mit dem Kennenlernen im Immunsystem zu tun. Das Immunsystem lernt es kennen und denkt, dass dies etwas Neues ist, eine Überreaktion ist die Folge. Erst beim nächsten Mal passiert es. Es kann natürlich sein, dass der erste Stich zehn Jahre her ist, der nächste Stich zwei Jahre, bei dem schon eine etwas stärke Reaktion die Folge war, und erst beim dritten Stich war die richtig starke Reaktion.“

Wer weiß, dass er allergisch ist, sollte immer Medikamente mithaben. Wer es nicht weiß, dem sei ein Allergietest bei niedergelassenen Ärzten empfohlen.