Schafe in Steyr von Hund gerissen

In Steyr soll am Wochenende ein wildernder Hund zwei Lämmer gerissen haben. Eine Spaziergängerin entdeckte die beiden toten Jungtiere im Gehege. Der Besitzer der Schafe hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Aus Liebhaberei hält Martin Alber Schafe auf einer Weide in Unterhimmel im Stadtgebiet von Steyr. Bis zum Wochenende hegte und pflegte er dort fünf Lämmer - jetzt sind es nur noch drei. Denn ein Hund dürfte in seinem Gehege gewildert haben.

„Totes Tier lag im Teich“

Eine Spaziergängerin fand am Sonntag ein blutendes Schaf und informierte Martin Alber, der sofort zu seiner Weide fuhr, wie er gegenüber dem ORF OÖ sagte: „Dort haben wir gesehen, dass ein totes Tier im Teich lag. Bei einem zweiten verendeten Tier war ein Ohr abgebissen.“

Martin Alber

100 Euro Belohnung ausgesetzt

Alber vermutet, dass ein Hund auf seine Schafe losgegangen ist. Nun sucht der 51-Jährige aus Haidershofen auch in sozialen Medien nach dem Besitzer des wildernden Hundes. Die Ausforschung liege ihm am Herzen, denn, so Alber: „Ich habe auch zwei Hunde, die sicher auch keine Lämmchen und Jäger sind, aber ich habe meine Hunde im Griff. Aber Hunde herumstreunen lassen geht gar nicht. Da kommen alle Hundebesitzer in Verruf.“

Er habe jetzt Angst, dass der oder die Hunde Blut gerochen hätten und jetzt wiederkommen. Das sei die Gefahr an diesen Vorfall, so Alber, der 100 Euro Belohnung ausgesetzt hat.