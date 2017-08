Land prüft Staatsbürgerschaften

Das Land OÖ prüft nun bei insgesamt 4.000 zugewanderten Menschen aus der Türkei, die eigentlich bereits Österreicher sind, ob sie nicht auch noch die türkische Staatsbürgerschaft haben.

In diesen Fällen wird jetzt ein sogenanntes Feststellungsverfahren eingeleitet, wie die „Kronen Zeitung“ am Sonntag berichtet.

50 Fälle in erstem Schritt geprüft

Es wird also geklärt, ob die Person die Staatsbürgerschaft gültig erworben hat - und wenn das der Fall ist - bis heute auch legal innehat, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Elmar Podgorschek (FPÖ). In Absprache mit den anderen Bundesländern, sollen in einem ersten Schritt 50 Fälle geprüft werden.