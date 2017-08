Erste Niederlage des LASK bei Austria

Die Linzer spielen gut, vergeben jedoch vor und auch nach der Pause eine Vielzahl guter Chancen. Gegen den Spielverlauf stellt die Austria auf 1:0 und in der Nachspielzeit auch auf 2:0. Weiters im Anhang die Samstags-Ergebnisse der OÖ-Liga

Nichts wurde es für den LASK mit dem Ziel, auswärts bei der Austria zu punkten. Der Live-Ticker von ooe.ORF.at zum Nachlesen...

Austria - LASK 2:0 (0:0)

Ernst Happel Stadion; 6.512 Zuschauer

Tore: Friesenbichler/60., Pires/95.

Aufstellung Austria: Hadzikic, Filipovic, Martschinko, Westermann, Larsen, Tajouri-Shradi, Prokop (71., De Paula), Serbest, Pires, Holzhauser, Friesenbichler (81., Monschein)

LASK: Pervan, Holland, Luckeneder, Ramsebner, Erdogan, Michorl, Ranftl, Ullmann, Rep, Gartler (3., Raguz - 69., Riemann) , Bruno (79., Goiginger)

Der Spielverlauf...

Der LASK hat Anstoß. Das Match wird im Happel-Stadion gespielt. Der erste Angriff der Austria durch Tajouri wird geklärt (2.).

Gartler muss verletzungsbedingt mit muskulären Problemen raus. Für ihn kommt Raguz (3.).

Zwei Freistöße für die Austria in der 3. und 6. Minute sind keine Gefahr für das Linzer Gehäuse. Die Wiener signalisieren Offensive.

Erster Torschuss im Spiel durch Tajouri. Pervan hält sicher (8.) Pires trickst jetzt alle LASK-Defensiv-Spieler und dann sich selbst aus. Der Ball landet nach dem letzten Haken im Torout (11.).

Einen Eckball des LASK durch Rep pflückt Hadzikic herunter (15.). Der Ex-Austrianer Holland klärt einen Angriff der Violetten über Prokop und Pires (17.). Der LASK antwortet aggressiv auf den Spielaufbau der Austria, weshalb die Wiener mit langen Bällen operieren. Das Abtasten ist vorbei. Einen Freistoß durch Holzhauser stoppt Ramsebner vor Pires (19.).

Distanzschuss von Rep, Hadzikic muss sich strecken, um abwehren zu können. Das war gefährlich (23.). LASK-Keeper Pervan hat keine Probleme mit einem Distanzschuss von Holzhauser (27.). Die Wiener immer wieder im Vorwärtsgang, die LASK-Offensive eher mau. Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware.

Großchance durch Rep! Erdogan erkämpft sich den Ball, spielt auf Rep, der alleine vor Hadzikic auftaucht. Der Keeper bleibt Sieger (28.).

Der LASK wird nun präsenter. Pervan klärt eine Freistoßsituation der Wiener(30.). Dem LASK-Gegenstoß entspringt ein Freistoß für die Linzer nach Foul an Rajko Rep. Ein Fall für Michorl. Distanz rund 20 Meter. Da ist das Visier noch nicht richtig eingestellt. Drüber! (33.). Die nächste Flanke der Linzer wird eine Beute von Hadzikic (35.).

Die Austria ist optisch überlegen.Die Linzer stellen jedoch die Anspielstationen der Violetten geschickt zu. Und deren Standards von und mit Zentralfigur Holzhauser sind bislang kaum gefährlich.

Rep hat das zwei Mal das 1:0 am Fuß! Seinen Distanzschuss wehrt Hadzikic ab. Die Abwehr klärt, wieder ist Rep am Ball, knapp drüber. Dann gleich wieder Rep mit einem Distanzschuss von der Strafraumkante. Erneut über die Latte (40.).

Wenn auch die Austria hier agiler wirkt, so zeigt sich der LASK in den letzten 15 Minuten in seinen Aktionen gefährlicher. Vor allem Rajko Rep sorgt für Probleme im Strafraum der Violetten. Pausenstand 0:0

Die zweite Halbzeit: Beide Mannschaften unverändert. Weiter geht es! Und da kommt gleich wieder Rep mit seinem insgesamt sechsten gefährlichen Versuch. Er wird im Strafraum gut angespielt und schießt sofort. Westermann kann seinen Schuss aber blocken (47.).

Der LASK drückt! Rep, Holland und Ranftl tauchen auf. Ranftl zieht ab. Hadzikic hält (51.).

Die Linzer lassen den Gastgebern keinen Millimeter. Der nächste Angriff endet mit einem schönem Pass auf Raguz. Der steht im Abseits (56.). Michorl und Larsen geraten aneinander. Beide sehen Gelb (56.). Den Freistoß von Holzhauser klärt Michorl.

Tor für Austria. Friesenbichler, 60. Minute! Holzhauser schickt Friesenbilcher aus der eigenen Hälfte. Der überläuft die LASK-Defensive und schließt flach ins rechte Eck ab. Ein Tor gegen den Spielverlauf. Damit müssen die Linzer jetzt klarkommen.

Tajouri probiert es von der Linzer Strafraumkante. Knapp über das Tor (68). Oliver Glasner bringt Riemann für Raguz (69.). 20 Minuten bleiben dem LASK noch zur Resultatkosmetik. Michorl startet einen diesbezüglichen Versuch aus 25 Metern - hoch über das Tor (74.).Am aktivsten und lautstark präsentieren sich derzeit beide Trainer. Am Feld tut sich wenig.

LASK-Trainer Glasner bringt Goiginger für Bruno. Zehn Minuten geht es hier noch. Bei der Austria kommt Monschein für den Torschützen Friesenbichler.

Und Ranftl klopft Monschein zur Begrüßung gleich mal ab. Freistoß für die Austria (83.). Holzhauser führt aus. Keine Gefahr für das LASK-Gehäuse.

Die Schlussphase läuft. Die erste Saisonniederlage bahnt sich für den LASK an. Zumal die Austria jetzt verstärkt den Angriff sucht. Holzhauser zirkelt einen Ball zur Mitte vor das LASK-Gehäuse. Geklärt! Aber Holland hat sich verletzt und der LASK hat sein Wechselkontingent erschöpft.

Die Austria gefährlich! Ramsebner klärt auf der Linie.

Die Linzer mit dem Schluss-Spurt! Goiginger zieht vom Sechzehner ab. Hadzikic hält den Flachschuss (89.). Riemann kommt an den Ball, zieht auf Höhe des Elfmeterpunktes ab. Wieder hält Hadzikic. Es gibt noch 5 Minuten drauf. Der schnelle Austria Konter folgt.

2:0 für die Austria! 90 + 3! Pires sorgt für die Entscheidung. Alle Linzer waren zu einem Eckball im Austria-Strafraum um das Unmögliche noch möglich zu machen. Monschein sieht Pires alleine vorne lauern und schickt ihm den weiten Pass. Das wars...

Der Schiedsrichter pfeift ab. Der LASK nützt seine vielen Chancen nicht und erleidet die erste Saisonniederlage. Zum Schämen war aber die Leistung der Linzer in Wien nicht. Im Gegenteil.

Weitere Resultate:

Sturm - WAC 2:1

St. Pölten-Mattersburg 0:0

Altach-RB Salzburg 0:1

Resultate der OÖ-Liga 1. Runde

Andorf - Gmunden 1:4 (0:1) Torfolge: 0:1 Veverka/42. 0:2 Veverka Elfer/48., 0:3 Chokchev/78., 1:3 Zikeli/90., 1:4 Veverka/94.

Edelweiß - FC Wels 2:3 (1:3) Torfolge: 0:1 L.Kragl/2., 1:1 Bogdan/10., 1:2 Kragl/21., 1:3 Bauer/39., 2:3 Bogdan/92.

Oedt - Bad Ischl 5:0 (4:0) Torfolge: 1:0 Vujanovic/3., 2:0 M. Schmidl/10., 3:0 Pervan/21., 4:0 Fellinger/34., 5:0 Mustecic/79.

Grieskirchen - Perg 2:1 (1:1) Torfolge: 0:1 Graf/28., 1:1 Leibetseder/43., 2:1 Kerekov/75.

WSC Hertha - Donau 2:2 (2:1) Torfolge: 0:1 Gulaev/10., 1:1 Lenz/20.Elfer, 2:1 Dramac/23., 2:2 Gulaev/82. Rote Karte: Mestrovic/Torraub Donau/19.

Freitag