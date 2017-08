Schwerer Forstunfall in Steinbach am Attersee

Bei Forstarbeiten in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Samstag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Er musste ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck geflogen werden.

Der Mann hatte einem befreundeten Brüderpaar und deren Vater im Forst geholfen, mit einer Seilwinde Baumstämme einen Abhang hinauf zu ziehen und zu zerteilen.

Stamm stand unter Spannung

Als der 53-jährige Vater die Seilwinde löste, übersah er, dass der Helfer bereits an dem 20 Meter langen Stamm arbeitete. Der unter Spannung stehende Baumstamm prallte darauf mit voller Wucht gegen den rechten Fuß des 21-Jährigen. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck geflogen.