Tödlicher Sturz von Dachstuhl

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es Freitagabend in Dimbach (Bezirk Perg) auf einer Baustelle gekommen. Ein 54-Jähriger stürzte bei Bauarbeiten am Dachstuhl von einem Balken. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Kollege des Verunglückten hörte noch den dumpfen Aufprall. Der 32-Jährige fand den Bauarbeiter aus der Gemeinde Liebenau schwer verletzt am Betonboden liegen. Gemeinsam hatten die beiden an dem Dachstuhl eines Holzhauses gearbeitet und standen auf etwa zweieinhalb Meter hohen Holzpfosten. Der später Verunglückte kletterte im Zuge der Dacharbeiten über einen Balken.

Kollege alarmierte sofort die Rettung

Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben, rutschte aus und stürzte auf den betonierten Boden. Obwohl der Kollege sofort die Rettung alarmierte, konnte nichts mehr für den Arbeiter getan werden. Rettungskräfte und die Besatzung des Notarzthubschraubers versuchten, den Mann zu retten, doch er verstarb noch an der Unfallstelle.