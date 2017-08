Derby-Remis bei BW Linz - SV Ried

Die Rieder gehen in der ersten Hälfte in Führung. Mit einem Mann weniger gelingt Blau Weiß kurz vor Schluss der 1:1-Ausgleich. Am Ende vergeben beide Teams Chancen zum Sieg. Ergebnisse der RL-Mitte und OÖ-Liga im Anhang.

Anno 2006 gab es das letzte Pflichtspiel-Derby zwischen den beiden Teams. Ein einziger Spieler war damals schon dabei: Ried-Keeper Thomas Gebauer, der seine Elf nach dem 0:4 gegen Liefering in der Pflicht sah. Blau Weiß konnte mit einem Auswärtserfolg in Kapfenberg Motivation sammeln. Es wurde ein Match, dessen Finish von Dramatik geprägt war...

Blau Weiß Linz - SV Guntamatic Ried 1:1 (0:1)

2.800 Besucher auf der Linzer Gugl

Torfolge: 0:1/23., Durmus; 1:1/83., Pellegrini

Aufstellung FC Blau Weiß Linz: Hankic, Kerschbaumer, Huspek, Gabriel, Skrivanek (60., Oppong), Anic (38., Haudum), Blutsch(71., Pellegrini), Hinum, Brandstätter, Hartl, Templ. Ersatz: Helac, Jackel, Haudum, Markovic, Cvetko, Oppong, Pellegrini

Aufstellung SV Ried: Gebauer, Haring, Reifeltshammer, Boateng, Marcos (46., Schilling), Kerhe, Grabher (50. Wießmeier), Stankovic, Surdanovic (76., Walch), Durmus, Mayer. Ersatz: Durakovic, Takougnadi, Schilling, Walch, Wießmeier, Fröschl, Chabbi

Der ooe.ORF.at-Live-Ticker zum Nachlesen

Die Rieder starten offensiv, der Rieder Marcos wird von Kerschbaumer gestoppt (3.). Fehlpass von Kerhe, Templ wird von den Linzern in Szene gesetzt-der Pass kommt nicht an (5.). Mayer probiert es für die Rieder aus der Distanz. Hankic klärt zur Ecke (6.). Der Eckball kommt zu Boateng - Kopfball über das Linzer Tor. Viel Tempo, viele Szenen.

11. Min: Mayer für die Rieder - Hankic klärt. Gegenzug: Gabriel mit dem weiten Pass auf Hartl. Der verstolpert. Den ersten Eckball bringt Blutsch auf Hartl. Kopfball neben das Tor von Gebauer (13.).

16. Min: Riesenchance für Blau Weiß: Hartl im Strafraum, will quer legen für Templ. Reifeltshammer klärt zur Ecke. Templ setzt den Eckball von Blutsch per Kopf neben das Tor.

19. Min.: Blutsch ist über die rechte Seite gefährlich. Boateng klärt den Stanglpass. Gleich wieder Ballbesitz für Blau Weiß: Der Ex-Rieder Brandstätter schießt aus der Distanz. Gebauer hält. Ried-Trainer Chabbi’s Gehabe zeigt Unzufriedenheit, als Kerschbaumer gegen Marcos Sieger bleibt (22.).

24. Minute: 1:0 für Ried. Mayer bringt den Ball zur Mitte. Durmus steht frei und trifft per Kopf. Keine Chance für Hankic. Ein Treffer gegen den Spielverlauf der letzten 15 Minuten. Andererseis hat Ried gezeigt, dass Klasse in der Mannschaft steckt.

29. Min.: Hartl wird von Haring mit Foul gestoppt. Der Freistoß bringt Eckball für BW Linz. Den hält Gebauer.

Die Rieder jetzt mit mehr Motivation, aber auch mit vielen Fehlpässen in ihren Offensiv-Aktionen. Die Linzer können davon nicht profitieren. Da kommt zuwenig nach vorne. Erster Wechsel bei Blau Weiß: Anic geht verletzungsbedingt, Haudum kommt (38.)

Templ im Strafraum der Rieder. Querpass. Hartl setzt sich durch, verzieht aber deutlich (42.).

Pausenstand 0:1. Fazit: Den Gästen gelingt in die Drangperiode der Linzer hinein die Führung. Generell zeigen beide Teams aber noch nicht ihr volles Potential.

Die zweite Hälfte: Schilling kommt bei Ried für Marcos. Kerschbaumer spielt in den Rieder Strafraum, aber kein Blau Weißer ist da. Gebauer nimmt den Ball auf. (50.): Wießmeier ersetzt Grabher.

Hankic klärt einen 16-Meter-Schuss von Mayer zur Ecke (54.). Die Rieder geben jetzt den Ton an. Trainer Günter Gorenzel wechselt aus: Skrivanek geht vom Platz, Oppong kommt ins Spiel (60.).

Ried marschiert. Kerhe versetzt gleich einmal Oppong. Kerschbaumer kann dessen Querpass zur Ecke klären. Gleich darauf muss Brandstätte gegen Surdanovic einschreiten - erneut Eckball (62.)

Im Gegenzug kommt Templ nach Zuspiel von Oppong per Kopf zum Abschluss. Er hätte alle Zeit der Welt. Aber Gebauer ist auf dem Posten (63.).

Ausgleichschance vertan. Blutsch bedient Templ ideal. Der läuft auf Gebauer zu, verstolpert ein wenig - knapp daneben. (66.). Aber jetzt ist das Linzer Publikum wieder voll da. Die Stimmung ist gut.

70. Minute: Ein Eckball von Stankovic erzeugt keine Gefahr. Langsam aber sicher muss den Linzern hier etwas aufgehen, wollen sie noch punkten. Die Zeit läuft gegen sie. Pellegrini kommt bei BW Linz für Blutsch.

Möglichkeit für Blau Weiß: Pellegrini ist gleich vorne, zieht ab, Gebauer wehrt ab. Oppong ist da, bekommt aber keinen Druck mehr auf den Ball (75.). Bei Ried kommt statt Surdanovic nun Walch.

Linzer mit einem Mann weniger, 78. Minute: Huspek sieht die zweite Gelbe und damit auch die rote Karte. Jetzt wird es heiß für Blau Weiß.

Pelligrini per Kopf nach Freistoß von Hinum! Gebauer hält (82.).

83. Minute: 1:1 - Tor Pellegrini! Templ mit der Ferse auf Pellegrini. Der hält voll drauf. Keine Chance für Gebauer.

Schlling rettet auf der Linie für Ried! Hartl schließt ein Zuspiel von Hinum per Kopf ab. Schilling rettet für die Rieder (86.). Das war der Matchball für Blau Weiß!

Dann wieder die Rieder durch einen Volleyschuss von Durmus nach Eckball-Hereingäbe. Hankic kann das souverän erledigen (88.).

Hochspannung im Linzer Stadion. Die Gastgeber drücken mit einem Mann weniger auf den Sieg. Viel Zeit bleibt nicht mehr (89.).

Drei Minuten Nachspielzeit und der Matchball für Ried. Da kommt Kerhe für die Rieder. Toller Pass auf Wießmeier, der rutscht knapp am Matchball für die Inviertler vorbei. Es bleibt beim letztlich verdienten 1:1.

Endstände Erste Liga

Lustenau - Kapfenberg 1:2

Hartberg - Liefering 2:2

FAC - Wr. Neustadt 0:3

Blau Weiß Linz - SV Ried 1:1

Wattens - Innsbruck- Abendspiel

Resultate RL-Mitte/5. Runde

Vorwärts Steyr überraschte und stoppte die Negativserie eindrucksvoll mit einem Auswärtssieg bei den als Meisterschafts-Mitfavorit gestarteten Violetten in Klagenfurt.

Bitter: St. Florian kassierte gegen die Sturm-Amateure in der Schlussminute das Tor der jungen Steirer. Auch Gurten haderte nach Führung mit einer Niederlage, weil gute Chancen auf den Ausgleich vernebelt wurden und am Ende die Gastgeber noch das 3:1 erzielten.

Die LASK Juniors OÖ gingen nach einer Viertelstunde bei Aufsteiger Vöcklamarkt in Führung und gaben diese trotz emsiger Bemühungen der Gastgeber nicht mehr ab. Lohn für diesen Erfolg der Juniors ist Platz 2 in der Tabelle - punktgleich mit je 12 Zählern hinter Lafnitz.

Am Sonntag gastiert Stadl Paura ab 18:00 Uhr beim WAC.

Die Resultate der Spiel mit OÖ-Beteiligung:

St. Florian - Sturm Amateure 0:1 (0:0)

Vöcklamarkt - LASK Jrs OÖ 0:1 (0:1) Tor: Grubeck/15.

Tor: Grubeck/15. Gleisdorf - Gurten 3:1 (2:1 ) Tor für Gurten: René Wirth/4.

) Tor für Gurten: René Wirth/4. Klagenfurt - Vorwärts Steyr 0:2 (0:1) Tore: Efendioglu/10. Elfer, Lichtenberger/51.

Weiz - Allerheiligen 4:0

Bad Gleichenberg-Deutschlandsberg 2:4

Kalsdorf - Lafnitz 0:1

Resultate der OÖ-Liga / 1. Runde

Aufsteiger St. Valentin knöpfte Weißkirchen zum Auftakt einen Punkt ab. Micheldorf wähnte sich schon als Sieger gegen St. Marienkirchen und musste noch den Ausgleich schlucken. Wallern fertigte die Jungen Wikinger aus Ried klar mit 3:1 ab.

St. Valentin - Weißkirchen 0:0

Micheldorf - St. Marienkirchen/P. 2:2 (2:1)

Wallern - Junge Wikinger Ried 3:1 (0:0)

Samstagsprogramm:

16:00 Andorf - Gmunden

17:00 Edelweiß - FC Wels

17:00 Oedt - Bad Ischl

17:00 Grieskirchen - Union Perg

18:00 WSC Hertha - Donau Linz

Wolfgang Bankowsky/ooe.ORF.at