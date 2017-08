Starker Rückreiseverkehr erwartet

Dieses Wochenende werden lange Staus im Urlauberreiseverkehr befürchtet. Verkehrsexperten erwarten die längsten Staus allerdings nicht Richtung Süden, sondern Richtung Norden, weil mehr Urlauber nachhause fahren.

Zum Nadelöhr dürfte dabei einmal mehr die Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn (A9) werden. Vor allem Samstagvormittag dürfte es sich in dem Gegenverkehrsbereich stauen, so die Prognosen der Radio-Oberösterreich-Verkehrsredaktion. Wollen zu viele Fahrzeuge zugleich durch die insgesamt neun Tunnel fahren, wird die Blockabfertigung aktiviert, so Daniel Buchroithner von der Autobahnpolizei Klaus.

ORF

Blockabfertigung ab 1.200 Fahrzeugen

„Der kritische Punkt liegt in der Tunnelkette Klaus bei maximal 1.200 Fahrzeugen pro Stunde“, sobald die Sensoren mehr Verkehr registrieren, werde von der ASFINAG-Überwachungsstelle in Ardning aus die Blockabfertigung aktiviert, denn ein Stau im Tunnel wäre viel zu gefährlich.

Wartezeiten von mindestens zehn Minuten bis zu einer halben Stunde vor den Tunneleinfahrten sind dann keine Seltenheit. Erstmals in dieser Ferienzeit dürften mehr Menschen aus dem Urlaub heimfahren, als in den Urlaub.

Deutsche auf Heimreise, Großevents in der Stmk

Da laut Verkehrsexperten sich auch viele Deutsche auf die Heimreise machen werden, erwartet man lange Staus auf der Innkreisautobahn (A8) vor dem Grenzübergang bei Suben. Dort kontrolliere nach wie vor die deutsche Polizei und je intensiver die Kontrollen, desto länger die Kolonnen auf österreichischer Seite. Rechtzeitig wegfahren gelte auch für jene, die zum lake Festival an den Schwarzlsee oder zum MotoGP nach Spielberg in die Steiermark wollen - rund 200.000 Fans werden dort erwartet. Staugefährdet sind außerhalb Oberösterreichs Landesgrenzen auch die Tauernautobahn (A10) in Salzburg und der Karawankentunnel in Kärnten.

