Lindorfer und Weidlinger auf Liste Kurz

Zwei prominente Oberösterreicher hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) laut „Heute“ (Freitagausgabe) für die Nationalratswahl geholt: Günther Weidlinger und Sabine Lindorfer, was beide gegenüber dem ORF OÖ bestätigten.

Es gehe ihr nicht vorrangig um den Listenplatz „die Reihung ist ja noch nicht abgeschlossen“, sondern um die solidarische Unterstützung der Liste Kurz, so Lindorfer am Nachmittag gegenüber dem ORF OÖ. Lindorfer ist Unternehmerin in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung). Sie wurde 1998 Miss Austria und engagiert sich für die Charity-Aktion „Sei So frei“.

Volker Weihbold/APA/rubra

„Zeichen setzen“

Auch der ehemalige Langstreckenläufer Günther Weidlinger aus Weißenkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) steht als politischer Quereinsteiger für die ÖVP auf der Bundesliste. Und auch ihm sei die Reihung nicht das Wichtigste, sondern „es geht darum, ein Zeichen zu setzen“.

Weidlinger lief Weltklassebewerbe in Athen, Peking und London und wurde bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Achter. Die ÖVP-Landeszentrale war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.