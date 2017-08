NR-Wahl: Listen stellten Landeskandidaten vor

In Linz haben am Freitagvormittag sowohl die Liste Pilz als auch die „Freie Liste Österreich“ ihre Landeskandidaten vorgestellt. Auf den Listen finden sich politische Quereinsteiger, „wilde Abgeordnete“ aber auch erfahrene Gemeindepolitiker.

Angeführt wird die Liste des Ex-Grünen Peter Pilz von der ehemaligen SPÖ-Politikerin Daniela Holzinger aus Gampern. Die 29-Jährige sitzt derzeit noch als „wilde Abgeordnete“ im Parlament. Sie war im Mai nach SPÖ-internen Auseinandersetzungen aus der Partei ausgetreten.

Pilz will zehn Prozent

Die Liste Pilz umfasst Menschen mit verschiedenen Hintergründen: Etwa Gemeinderäte, aber auch politische Quereinsteiger. Zum Beispiel den Gründer des Unternehmens „Grüne Erde“ in Oberösterreich, Karl Kammerhofer. Die Kandidaten stehen für offene und ehrliche Politik, sagen sie bei der Pressekonferenz in Linz am Freitag. Ziel der Liste Pilz sei es, mindestens zehn Prozent bei der Nationalratswahl zu erreichen.

Abstimmung über EU-Mitgliedschaft gefordert

In Linz wurde auch das Oberösterreich-Team des ehemaligen Salzburger FPÖ-Politikers Karl Schnell vorgestellt. Die „Freie Liste Österreich“, wie seine Liste heißt, weist auf Platz 1 in Oberösterreich den 50-jährigen Freistädter Rainer Widmann aus. Er war fünf Jahre lang Nationalratsabgeordneter für das BZÖ.

Auf Platz zwei steht die ehemalige Braunauer FPÖ-Vizebürgermeisterin Brigitte Zeilinger. Ziele der Liste seien eine Volksabstimmung zur EU-Mitgliedschaft und ein Stopp der Zuwanderung. Auch Ex-FPÖ-Politikerin Barbara Rosenkranz ist zur Liste von Karl Schnell gewechselt. Sie möchte den Einzug in den Nationalrat schaffen.

