Frau bei Unfall auf B3 tödlich verunglückt

In Naarn (Bezirk Perg) ist am Donnerstagabend eine 69-jährige Pensionistin bei einem Verkehrsunfall auf der Donaustraße B3 ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen dürften das Auto der Frau und ein Lastwagen frontal zugestoßen sein.

Gegen 21.45 Uhr am Donnerstagabend kollidierten der Lastwagen und das Auto der Frau aus St. Georgen an der Gusen. Die Wucht des Zusammenstoßes auf der B3 war so enorm, dass der Wagen der Frau völlig demoliert wurde. Der Lastwagen schlitterte in ein angrenzendes Maisfeld.

ORF

Zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes der Dienststelle Schwertberg waren zufällig die ersten an der Unfallstelle. Sie waren nach ihrem Dienstende auf dem Heimweg. Die Frau und der Mann holten sofort Unterstützung: ein Notarztwagen, zwei Rettungsautos und die Feuerwehren aus Naarn und Perg kamen zu der Unfallstelle.

Belastender Einsatz für Einsatzkräfte

Das Leben der Frau konnte nicht mehr gerettet werden. Der 55-jährige Lastwagenfahrer wurde laut Rotem Kreuz nicht verletzt.

ORF

Für die Feuerwehrleute und die Rot Kreuz Mitarbeiter war es ein belastender Einsatz. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Weshalb es zu diesem Zusammenstoß gekommen ist, wird derzeit von der Polizei erhoben.